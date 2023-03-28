شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟..كيفية تثبيت وبدء استخدام تطبيق Intel Unison والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة إنتل العملاقة لوحدة المعالجة المركزية Intel Unison ، وهو منافس لتطبيق "فون لينك" من مايكروسوفت والذي يأتي مع أجهزة كمبيوتر ويندوز 10 وويندوز 11، فهي منصة متكاملة طورتها إنتل تجمع بين الأجهزة والبرمجيات وإمكانيات الذكاء الاصطناعي لتقدم للعملاء تجربة حوسبة سلسة وآمنة وعملية.

تطبيق Intel Unison

طورت انتل تطبيق "يونيسن" لمساعدة المستخدمين على توصيل أجهزتهم المحمولة بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم بسلاسة، يتيح للمستخدمين عرض إشعارات الهاتف والرد على الرسائل النصية واستقبال أو إجراء مكالمات هاتفية باستخدام جهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام بلوتوث وغيرها، يلغي التطبيق الحاجة إلى توصيل الكمبيوتر بهاتفك الذكي باستخدام الكابلات.

المتطلبات الأساسية

يجب أن يعمل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بنظام ويندوز 11.

أنظمة تشغيل أندرويد 9 أو أعلى.

يجب أن يعمل آيفون وآيباد بنظام iOS 15 و iPadOS 15.

كيفية إعداد تطبيق Intel Unison على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

قم بتنزيل تطبيق "إنتل يونيسن" على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من تطبيق مايكروسوفت ستور.

افتح تطبيق إنتل يونيسن.

ثم قم بتشغيل اللاسلكي والبلوتوث.

من الشاشة الرئيسية لإقران الهاتف والكمبيوتر الشخصي، امسح رمز الاستجابة السريعة أو استخدم رمز النص.

تحقق من رمز PIN، علاوة على ذلك يمكنك التأكيد باستخدام رمز QR أو PIN جديد يتم إنشاؤه تلقائيًا إذا انتهت صلاحيته.

كيفية إقران تطبيق "إنتل يونيسن" بالكمبيوتر من الهاتف الذكي

قم بتنزيل تطبيق Intel Unison من متجر جوجل بلاي أو آبل آب ستور على جهاز أندرويد أو iOS على التوالي.

افتح تطبيق إنتل يونيسن على هاتفك الذكي.

قم بتشغيل خدمات الاتصال اللاسلكي والبلوتوث.

اقبل الشروط واتفاقية الترخيص للوصول.

امسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا أو احصل على الرمز النصي من الكمبيوتر.

يمكنك تأكيد الاقتران باستخدام رقم التعريف الشخصي.

اضغط على زر البدء على هاتفك الذكي بعد الاقتران الناجح لتطبيق Intel Unison.

بمجرد الانتهاء من كل شيء، ستظهر مطالبة "الإقران بنجاح" عند انتهاء الإعداد.

يمكنك البدء في تلقي إشعارات الهاتف المحمول على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من بين ميزات أخرى.

من المهم أيضًا ملاحظة أن التطبيق قد يتطلب أذونات إضافية قليلة، التي تعتمد على نظام التشغيل وإصداره.