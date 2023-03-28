شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قراصنة إنترنت يسرقون محتى رسائل البريد الإلكترونى على الجيميل بكوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلق المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور (BfV) وجهاز المخابرات الوطني لجمهورية كوريا الجنوبية (NIS) اليوم تنبيهًا يؤثر على حسابات الجيميل وإضافة للمتصفحات Google Chrome ، Microsoft Edge أو Brave ، من بين آخري وقالت إنه على ما يبدو تستخدم مجموعة قراصنة تُعرف باسم Kimsuky إضافة لمهاجمة محتوى حسابات البريد الإلكتروني.
هدف Kimsukyليس مهاجمة عامة الناس، ولكن التركيز على أشخاص وكيانات محددين مثل الوكالات الحكومية والمعلمين والصحفيين والشخصيات في عالم السياسة والدبلوماسية من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأيضًا من أوروبا، في الواقع، قبل أقل من عام، استخدموا نظام أندرويد البيئي لإطلاق برامج ضارة تسمى FastViewer أو Fastfire أو Fastspy DEX. تم حل هذا الهجوم في ديسمبر، لكن الأمر استغرق ثلاثة أشهر للعودة إلى المسار الصحيح.