شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس مجلس النواب الأمريكى يطالب المشرعين بالمضى قدما بمشروع قانون عمل تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي مؤخرا، إن المشرعين سيمضون قدما في إصدار تشريع لمعالجة مخاوف الأمن القومي بشأن تيك توك، زاعمًا أن الحكومة الصينية لديها حق الوصول إلى بيانات مستخدم تطبيق الفيديو القصير.

وفي الولايات المتحدة، هناك دعوات متزايدة لحظر TikTok ، المملوكة لشركة ByteDance ومقرها الصين، أو لتمرير تشريع من الحزبين لمنح الرئيس جو بايدن السلطة القانونية الإدارية لطلب الحظر، وتم مؤخرًا حظر الأجهزة المملوكة للحكومة الأمريكية من تثبيت التطبيق.

وقال مكارثي على تويتر: "سيمضي مجلس النواب قدما في إصدار تشريع لحماية الأمريكيين من المجسات التكنولوجية للحزب الشيوعي الصيني"، ووقف الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك Shou Zi Chew أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي لمدة خمس ساعات تقريبًا يوم الخميس، واستجوبه مشرعون من كلا الحزبين بشأن الأمن القومي ومخاوف أخرى تتعلق بالتطبيق ، الذي يضم 150 مليون مستخدم أمريكي.

وفي جلسة يوم الخميس ، سُئل الرئيس التنفيذي لشركة TikTok عما إذا كان التطبيق قد تجسس على الأمريكيين بناءً على طلب بكين. أجاب تشيو: "لا"، ثم أشار الممثل الجمهوري نيل دن إلى إفصاح الشركة في ديسمبر عن أن بعض الموظفين المقيمين في الصين في ByteDance قاموا بالوصول بشكل غير صحيح إلى بيانات مستخدم TikTok الخاصة بصحفيين اثنين ولم يعدوا موظفين لدى الشركة. كرر سؤاله حول ما إذا كان ByteDance يتجسس.

وقال تشيو: "لا أعتقد أن التجسس هو الطريقة الصحيحة لوصفه"، واستمر في وصف التقارير بأنها تنطوي على "تحقيق داخلي" قبل قطعها، وقال مكارثي ، الجمهوري ، في تغريدة يوم الأحد ، "إنه أمر مقلق للغاية أن الرئيس التنفيذي لشركة TikTok لا يمكن أن يكون صادقًا ويعترف بما نعرفه بالفعل أنه صحيح - الصين لديها حق الوصول إلى بيانات مستخدم TikTok."

وتقول الشركة إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات تحت اسم "Project Texas" والذي يعمل به حاليًا ما يقرب من 1500 موظف بدوام كامل وتم التعاقد مع Oracle Corp لتخزين بيانات مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة.

وبدلاً من تهدئة مخاوف المشرعين ، فإن مثول تشيو أمام الكونجرس يوم الخميس "زاد في الواقع من احتمال أن يتخذ الكونجرس بعض الإجراءات"، وفقًا لما قاله النائب مايك جالاغر من ولاية ويسكونسن ، الرئيس الجمهوري للجنة اختيار مجلس النواب للحزب الشيوعي الصيني ، لشبكة ABC News على موقع الأحد.

وخسر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سلسلة من الأحكام القضائية في عام 2020 عندما سعى إلى حظر TikTok وتطبيق آخر مملوك للصين ، WeChat ، وهي وحدة تابعة لشركة Tencent.