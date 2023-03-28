شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة مدفوعات رقمية استرالية تتعرض لتسريب بيانات 7.9 مليون مستخدم لديها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة المدفوعات الرقمية والإقراض الأسترالية Latitude Holdings إنها حددت سرقة 7.9 مليون رقم رخصة قيادة أسترالية ونيوزيلندية في سرقة معلومات على نطاق واسع في 16 مارس، وبصرف النظر عن 7.9 مليون رقم رخصة قيادة مسروقة.

وحددت شركة المدفوعات المالية أيضًا أن حوالي 53 ألف رقم جواز سفر مسروق وأقل من 100 عميل تمت سرقة كشوف حساباتهم المالية الشهرية، وقد أبلغت العديد من الشركات الأسترالية عن وقوع هجمات إلكترونية على مدار الأشهر القليلة الماضية، ويقول الخبراء إن هذا يرجع إلى نقص الموظفين في صناعة الأمن السيبراني في البلاد.

ونبهت Latitude الأسبوع الماضي أنها اكتشفت أدلة أخرى وأنها كانت تحاول تحديد عدد العملاء المتأثرين ونوع المعلومات الشخصية التي سرقها المخترق، وقالت الشركة في بيان إن العملاء الذين يختارون استبدال وثيقة الهوية المسروقة سيتم تعويضهم.