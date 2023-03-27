شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تحسين جودة الصوت فى مكالمات FaceTime فى آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد تطبيق FaceTime واحدًا من أشهر التطبيقات التي يستخدمها مستخدمو هواتف آيفون لإجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، ويضم العديد من الميزات، مثل: ميزة (Live Captions) لنسخ المحادثة الصوتية إلى نص، ووضع (Portrait mode) الذي يعزز وضوح صورتك أثناء إجراء مكالمات الفيديو ويقلل وضوح الخلفية، وغيرها العديد من الميزات.

وابتداء من إصدار نظام التشغيل iOS 15 قدمت آبل ميزة (العزل الصوتي) Voice Isolation إلى FaceTime لتحسين جودة الصوت أثناء إجراء المكالمات، تكتم هذه الميزة أصوات الخلفية، مثل: صوت الأطفال الذين يلعبون في غرفة قريبة أو أصوات السيارات خارج بيتك، حتى يتمكن الآخرون من سماعك بوضوح في مكالمة FaceTime، وفقاً لموقع aitnews.

كيفية تفعيل ميزة عزل الصوت في FaceTime:

لن تجد ميزة عزل الصوت في تطبيق (الإعدادات) Settings في هاتف آيفون، بل يجب أن تبدأ بمكالمة FaceTime لتتمكن من تفعليها. ولكن بعد تفعيلها أول مرة، ستبقى مُفعّلة في المرات القادمة التي تستخدم فيها FaceTime لإجراء مكالمة فيديو.

إليك كيفية تفعيل ميزة Voice Isolation في آيفون:

انضم إلى مكالمة فيديو في تطبيق FaceTime.مرر إلى الأسفل من الزاوية اليمنى العلوية من شاشتك للوصول إلى (مركز التحكم) Control Center.انقر فوق (وضع الميكروفون) Mic Mode الظاهر بالقرب من الزاوية العلوية اليمنى من شاشتك.اضغط فوق خيار (عزل الصوت) Voice Isolation.