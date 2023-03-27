تكنولوجيا: تسريبات جديدة تكشف عن تفاصيل مواصفات Motorola Edge 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto X40 في الأسواق العالمية قريباً، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات هذا الإصدار.

أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت من قاعدة بيانات Geekbench على خطط شركة موتورولا لإطلاق هاتف Moto X40 للأسواق العالمية قريباً، ولقد كشفت أحدث التسريبات التي جاءت من “MySmartPrice” عن تفاصيل جديدة حول هاتفي Moto Edge 40 Pro، و Moto Edge 40.

ومن المقررر أن يتوفر Motorola Edge 40 في السوق الصيني في البداية، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق العالمية في نفس الوقت.

ويأتي Moto Edge 40 بشاشة pOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 144 Hz، كما تدعم شاشة الهاتف نسبة سطوع 1200 nit، ومعايير HDR10+، وجودة عرض FHD+، كما تدعم الشاشة معدل لمس 360 Hz.

كما يضم هذا الإصدار رقاقة Dimensity 8020 التي يعلن عنها رسمياً قريباً، أو قد يضم الهاتف رقاقة Dimensity 8200 الحالية، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في ذاكرة LPDDR4X، وسعة 256 جيجا بايت في سعة UFS 3.1.

أيضاً يضم الهاتف بطارية بقدرة 4400 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي Edge 40 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع.

كما يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة، ويدعم الإتصال بشبكات Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث 5.2.

المصدر

اعلان





