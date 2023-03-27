تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق سماعة AirPods Pro 2 بمنفذ USB C في منتصف 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعمل شركة ابل على تطوير إصدار جديد من سماعات AirPods Pro 2، ولقد أكدت أحدث التقارير على أن هذا الإصدار ينطلق بشكل رسمي في منتصف عام 2023 بمنفذ USB C.

تبدأ شركة ابل هذا العام على التحول إلى معايير منافذ USB C في إصدارات ابل القادمة من هواتف الأيفون، كما تقدم ابل إصدارها القادم من سلسلة AirPods Pro 2 بمنفذ USB C في حافظة الشحن، ليكون الإصدار الأول من سماعات ابل اللاسلكية الذي يستبدل منفذ Lightning.

ولقد رصدت التفاصيل الجديدة حول سماعة ابل في الإصدار التجريبي من iOS 16.4 عبر “AppleDBdev”، حيث سجلت ساعة ابل اللاسلكية برمز “Aaron”، وقد يعود الرمز لإصدار جديد من سماعات ابل بنموذج رقم “A3048”.

أيضاً أشار المحلل “Ming-Chi Kuo” في تقرير سابق إلى أن ابل تقدم نموذج جديد من الإصدار الحالي لسماعة AirPods Pro 2، على أن يأتي هذا النموذج بالتغيير المنتظر إلى منافذ USB C.

كما توضح التسريبات أن إصدار AirPods Pro 2 للعام 2023 الذي يتميز بمنفذ USB C سجل بنموذج رقم A2968 ولقد ظهر بالفعل في تحديث iOS 16.4.

ومن المتوقع وفقاً للتسريبات الجديدة أن ينطلق هذا الإصدار بشكل رسمي في الربع الثاني أو الثالث من 2023.

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