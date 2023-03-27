تكنولوجيا: وان بلس تستعد للإعلان عن إصدارها الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock في 29 من مارس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock في حدث يعقد في 29 من شهر مارس الجاري.

تخطط وان بلس لإطلاق الإصدار الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock في السوق الصيني خلال أيام، وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار المحدود يتميز بتصميم فريد من مواد تستخدم للمرة الأولى.

وتوضح الصور الحية التي تم تسريبها في السابق تصميم الإصدار الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock باللون الكريمي مع ظلال تحاكي سطح المشترى.

ولقد أكد “Li Jie” رئيس شركة وان بلس على أن إصدار الشركة الخاص OnePlus 11 Jupiter Rock يأتي بتصميم فريد، كما يتوفر الهاتف بكميات محدودة ولفترة محدودة أيضاً.

يذكر أن وان بلس قدمت هاتف OnePlus 11 5G خلال الفترة الماضية للأسواق العالمية، ويتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.7 إنش بجودة عرض QHD+، كما يتميز الهاتف بتصميم منحني من الحواف، ويضم ثقب في الشاشة للكاميرة الأمامية.

وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وسطوع 1300 nit، كما تدعم تقنية Dolby Vision، أيضاً قدمت وان بلس هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجا بايت رام وسعة 256 جيجا بايت.

أيضاً تميز هذا الإصدار بقدرة بطارية 5000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 100W، وفي إعدادات الكاميرة يتميز هذا الإصدار بمستشعر Sony IMX890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر telephoto بدقة 32 ميجا بيكسل.

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