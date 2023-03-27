شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس "أوبن إيه أى" يرد على مهاجمة إيلون ماسك.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه أي" على الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك لانتقاده شركته الربحية المملوكة لمايكروسوفت.

خلال البودكاست "On With Kara Swisher" ، قال سام ألتمان إن أوبن إيه أي "مستقلة" عن مايكروسوفت.

قال ألتمان إن ماسك انتقد أوبن إيه آي على تويتر، وأشار إلى أن "من الواضح أن إيلون ماسك يهاجمنا".

"لقول شيئ إيجابي عن إيلون، أعتقد أنه يهتم حقًا بمستقبل جيد مع الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، أعني أنه أحمق، أيا كان ما تريد قوله عنه، لديه أسلوب ليس أسلوبًا أريده لنفسي ".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI: "لكنني أعتقد أنه يهتم حقًا، ويشعر بالتوتر الشديد بشأن الشكل الذي سيبدو عليه المستقبل للبشرية".

وحاول ماسك السيطرة على "أوبن إيه أي"، مبتكر ChatGPT، في أوائل عام 2018 لكن مؤسسي ألتمان و أوبن إيه أي رفضوا اقتراح ماسك.

وانسحب ماسك في وقت لاحق من الشركة ونكث بالتبرع الضخم المخطط له وفقًا لسيمافور.

وأخبر ماسك ألتمان أنه يعتقد أن "المشروع سقط بشكل قاتل وراء جوجل".

وعندما غادر ماسك، استقال من مجلس إدارتها في عام 2018 متذرعًا بتضارب المصالح مع عمله في تسلا.

وفقًا لتقرير سيمافور، فقد نكث أيضًا بوعده بتوفير تمويل بقيمة مليار دولار، حيث ساهم فقط بمبلغ 100 مليون دولار قبل أن يمشي.

وفي مارس 2019 أعلنت شركة OpenAI أنها تنشئ كيانًا ربحيًا حتى يتمكن من جمع أموال كافية لدفع ثمن القوة الحسابية.

بعد أقل من ستة أشهر ضخت مايكروسوفت مليار دولار في OpenAI.