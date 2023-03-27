تكنولوجيا: هاتف Infinix Hot 30i ينطلق في السوق الهندي بمعدل تحديث 90Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix في السوق الهندي عن هاتفها منخفض التكلفة Infinix Hot 30i، الذي يأتي بمعدل تحديث 90Hz.

يتميز هاتف Infinix Hot 30i بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD+، كما تأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج Panda، وتدعم معدل تحديث 90Hz، وسطوع 500 nit.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G37، كما يأتي Hot 30i بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف زيادة الذاكرة إفتراضياً إلى 16 جيجا بايت رام.

أيضاً يتميز Infinix Hot 30i بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم الشحن بقدرة 10W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يضم الهاتف مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع عدسات بتقنية الذكاء الإصطناعي، بينما تتميز كاميرة السيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل.

كما تأتي تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي لهاتف Hot 30i، وينطلق الهاتف بنظام تشغيل Hot 30i، وواجهة XOS 12، كما يدعم الهاتف معايير IP53 في مقاومة الماء والغبار.

ويضم الهاتف منفذ USB C للشحن، ومدخل 3.5مم للسماعات، ويتميز بوزن 191 جرام، وسماكة 8.4مم، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في السوق الهندي بعدد من الإختيارات في الألوان والتي تشمل اللون الأسود والأزرق، كما يتوفر الهاتف بنموذج بتصميم جلدي.

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