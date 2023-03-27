شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جديد يكشف 2 من أقمار أورانوس يمكن أن يستضيفا محيطات والان مع تفاصيل الخبر
ونظر الباحثون في بيانات عمرها 40 عامًا تقريبًا من مهمة NASA Voyager 2 ، والتي تجاوزت أورانوس في عام 1985، لمعرفة المزيد عن الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية حول الكوكب.
وجدوا دليلاً على أن اثنين من الأقمار، أرييل وميراندا، يطلقان البلازما، وليس من الواضح سبب ذلك.
قد يكون أحد الأسباب هو أن أحد القمرين أو كليهما لهما محيطات تحت القشور الجليدية ويطرحان جزيئات في أعمدة.
وقال المؤلف الرئيسي للبحث، إيان كوهين من مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، في بيان: "ليس من غير المألوف أن تكون قياسات الجسيمات النشطة رائدة لاكتشاف عالم المحيط" حسبما نقلت Digitartlends.
نظر الباحثون في بيانات من جهاز Voyager 2 للجسيمات المشحونة منخفضة الطاقة (LECP) ، المصممة لقياس أنواع مختلفة من الأيونات والإلكترونات والأشعة الكونية.
ووجدوا مجموعة من الجسيمات النشطة مجمعة بإحكام حول خط الاستواء المغناطيسي لأورانوس بين القمرين، مما يشير إلى أن الجسيمات ربما نشأت من الأقمار ودفعت نحو الكوكب.
لا يمكنهم معرفة أي من القمرين قد تكون الجسيمات قد أتت منهما، لكن الأقمار الأخرى في النظام الشمسي، مثل قمر زحل إنسيلادوس، أظهرت أعمدة من قبل، لذلك يمكن أن يفسر الآلية.
قال كوهين: "لقد أثبتنا هذه الحالة منذ بضع سنوات، أن قياسات الجسيمات النشطة والمجال الكهرومغناطيسي مهمة ليس فقط لفهم بيئة الفضاء، ولكن أيضًا للمساهمة في تحقيق علوم الكواكب الأكبر"، "تبين أن هذا يمكن أن يكون هو الحال بالنسبة للبيانات الأقدم مما عليه الآن، إنه يظهر فقط مدى أهمية الذهاب إلى نظام واستكشافه بشكل مباشر ".