شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جديد يكشف 2 من أقمار أورانوس يمكن أن يستضيفا محيطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بالبحث عن مواقع صالحة للسكن في نظامنا الشمسي وخارجه، فإن أحد المتطلبات الرئيسية للحياة كما نعرفها هو وجود الماء السائل، سواء كان ذلك محيطًا مائيًا سائلًا على سطح الكوكب كما هو الحال هنا على الأرض أو محيطًا تحت قشرة جليدية سميكة والتي يُعتقد أنها توجد في بعض أقمار المشتري الجليدية، فهذا هو أول وأهم مؤشر للإمكانات القابلية للسكن.

ولذلك من المثير معرفة أن اثنين من أقمار أورانوس قد يستضيفان أيضًا محيطات، على الرغم من أنه نادرًا ما تتم دراسته نظرًا لوقوعه بعيدًا عن الشمس، فمن المعروف أن أورانوس يستضيف 27 قمراً، بالإضافة إلى الحلقات، على الرغم من أن كل هذه الأقمار صغيرة بحجم أقل من نصف حجم قمرنا.

ونظر الباحثون في بيانات عمرها 40 عامًا تقريبًا من مهمة NASA Voyager 2 ، والتي تجاوزت أورانوس في عام 1985، لمعرفة المزيد عن الجسيمات النشطة والمجالات المغناطيسية حول الكوكب.

وجدوا دليلاً على أن اثنين من الأقمار، أرييل وميراندا، يطلقان البلازما، وليس من الواضح سبب ذلك.

قد يكون أحد الأسباب هو أن أحد القمرين أو كليهما لهما محيطات تحت القشور الجليدية ويطرحان جزيئات في أعمدة.

وقال المؤلف الرئيسي للبحث، إيان كوهين من مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، في بيان: "ليس من غير المألوف أن تكون قياسات الجسيمات النشطة رائدة لاكتشاف عالم المحيط" حسبما نقلت Digitartlends.

نظر الباحثون في بيانات من جهاز Voyager 2 للجسيمات المشحونة منخفضة الطاقة (LECP) ، المصممة لقياس أنواع مختلفة من الأيونات والإلكترونات والأشعة الكونية.

ووجدوا مجموعة من الجسيمات النشطة مجمعة بإحكام حول خط الاستواء المغناطيسي لأورانوس بين القمرين، مما يشير إلى أن الجسيمات ربما نشأت من الأقمار ودفعت نحو الكوكب.

لا يمكنهم معرفة أي من القمرين قد تكون الجسيمات قد أتت منهما، لكن الأقمار الأخرى في النظام الشمسي، مثل قمر زحل إنسيلادوس، أظهرت أعمدة من قبل، لذلك يمكن أن يفسر الآلية.

قال كوهين: "لقد أثبتنا هذه الحالة منذ بضع سنوات، أن قياسات الجسيمات النشطة والمجال الكهرومغناطيسي مهمة ليس فقط لفهم بيئة الفضاء، ولكن أيضًا للمساهمة في تحقيق علوم الكواكب الأكبر"، "تبين أن هذا يمكن أن يكون هو الحال بالنسبة للبيانات الأقدم مما عليه الآن، إنه يظهر فقط مدى أهمية الذهاب إلى نظام واستكشافه بشكل مباشر ".