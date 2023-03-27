تكنولوجيا: تحديث iOS 17 سيوفر العديد من الميزات المطلوبة بشدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - غيرت شركة أبل إستراتيجية iOS 17 لاحقًا في عملية التطوير الخاصة بها لإضافة العديد من الميزات الجديدة، مما يشير إلى أن التحديث قد يكون أكثر أهمية مما كان يعتقد سابقًا، وذلك وفقًا لتقرير مارك غورمان من بلومبيرغ.

ففي شهر يناير، قال غورمان أن iOS 17‌ قد يكون تحديثًا أقل أهمية من تحديثات آيفون في السنوات السابقة بسبب تركيز الشركة المكثف على سماعة الواقع المختلط التي طال انتظارها.

وأوضح غورمان في رسالته الإخبارية “Power On” الأخيرة أن تغيير الاستراتيجية أثناء عملية تطوير التحديث قد أضاف العديد من الميزات الجديدة.

وكما هو الحال مع تحديثات أنظمة آيفون السابقة، من المتوقع أن تتم معاينة iOS 17‌ في مؤتمر أبل للمطورين العالميين في شهر يونيو قبل إطلاقه في الخريف.

يمكن أن يقدم التحديث مجموعة من التحسينات والميزات الجديدة، مثل تجربة CarPlay من الجيل التالي، والتغييرات على Siri، ودعم التحميل الجانبي ومتاجر التطبيقات البديلة، ودعم سماعة الرأس للواقع المختلط من أبل، والمزيد.

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