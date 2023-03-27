تكنولوجيا: تسريبات تستعرض المواصفات الرئيسية لسماعة OnePlus Nord Buds 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت أحدث التسريبات تفاصيل حول المواصفات الرئيسية لسماعة OnePlus Nord Buds 2 اللاسلكية قبل إنطلاق الحدث الرسمي الشهر المقبل.

تعقد وان بلس مؤتمرها القادم في 4 من أبريل لإطلاق سماعة Nord CE 3 Lite وOnePlus Nord Buds 2 للأسواق العالمية.

ولقد جاءت أحدث التسريبات في تغريدة على منصة تويتر عبر “Mukul Sharma” لتقدم تفاصيل المواصفات الرئيسية لسماعة Nord Buds 2.

وتؤكد التسريبات على أن سماعة OnePlus Nord Buds 2 تأتي بتصميم داخل الأذن، مع تصميم مسطح لجذع السماعة اللاسلكية، وأطراف بتصميم من السيليكون.

أيضاً من المقرر أن تتميز السماعة بمحرك ديناميكي من التيتانيوم بحجم 12.4مم، كما تتضمن 4 من الميكروفونات، وتدعم ميزة إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 25 ديسيبل.

كما تدعم السماعة اللاسلكية عمر شحن يصل إلى 36 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أيضاً تدعم السماعة تقنية الشحن السريع.

وتأتي سماعة Nord Buds 2 بمعايير IP55 لمقاومة الماء والغبار، ومن المقرر أن تتوفر السماعة بألوان الأبيض والرمادي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الحدث الرسمي المقرر عقده في الرابع من شهر أبريل المقبل.

المصدر

اعلان





