شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحيتا الإبداع والمثابرة تستكشفان الحياة على سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجول عربة المثابرة بكوكب المريخ حاليًا في طريقها عبر حفرة تسمى جيزيرو، لاستكشاف موقع دلتا نهر قديم، يتطلع العلماء إلى البحث في هذه المنطقة لسببين محددين: أولاً، البحث عن حياة على كوكب المريخ، كونه أحد أكثر المواقع التي يمكن العثور على دليلًا بها، ثانيًا إمكانية العثور على صخور من مسافة أميال حملها النهر إلى هذا الموقع منذ فترة طويلة.

لكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لسفر مركبة الجوالة الصغيرة عبر السطح الصخري للمريخ، لذا فإن المثابرة تحرز تقدمًا بطيئًا لأنها تجعل تسلق الدلتا ونحو رواسب النهر التي يهتم بها العلماء كثيرًا.

على الرغم من ذلك، وصلت مروحية إبداع ناسا Ingenuity للانضمام إلى العربة الجوالة واستكشاف المستقبل للعثور على أفضل طريق للمضي قدمًا فى هذا الشأن.

واستطاعت مروحية الإبداع فى الاستمرار على سطح المريخ، لفترة أطول بكثير مما توقعه أي شخص، حتى أنها ظلت تتشبث بدرجات الحرارة المنخفضة وضغط الهواء المنخفض في شتاء المريخ البارد حسبما نقلت Digitartlends.

لكن بعد إنتهاء فصل الشتاء، يمكن للطائرة الهليكوبتر العودة إلى رحلاتها، وتتحرك مئات الأمتار في غضون بضع دقائق في كل مرة ومراقبة الهياكل أمامها لإعطاء فكرة عما يمكن توقعه في الأيام المقبلة.

وواجه هذا الاستخدام التجريبي لفريق التحرير والسرد للمركبة الجوالة والمروحية بعض التحديات، في مدونة حديثة، وصف مهندس مروحية الإبداع ترافيس براون، كيف كان تحليق المروحية فوق الدلتا صعبًا لأن الهيكل الذي يشبه الوادي يعني أن عليها البقاء على بعد بضع مئات من الأمتار من العربة الجوالة للتواصل.

هذا أيضًا يضع ضغطًا زمنيًا على رحلات الهليكوبتر، لأنها لا يمكن أن تتخلف عن العربة الجوالة أو ستفقد الاتصال.

يجب أن تظل المروحية قريبة من العربة الجوالة، ولكن ليس قريبة جدًا، لأن الفرق لا يمكنها المخاطرة بتصادم الاثنين وإلحاق الضرر ببعضهما البعض، هذا يتطلب بعض المناورة الدقيقة في الفضاء الضيق.

لإدارة هذه التحديات قامت المروحية بسلسلة من الرحلات القصيرة ولكن المنتظمة طوال شهر يناير من هذا العام، قبل الانطلاق في فترات أطول تبدأ في فبراير، بما في ذلك أطول رحلة لها منذ أكثر من عام.

لكن إحدى هذه الامتدادات الطويلة أخرجت المروحية من نطاق الاتصالات، ولم تكن الصور التي أرسلتها قابلة للاستخدام.

على الرغم من ذلك، سرعان ما اصطدمت العربة الجوالة بالمروحية، التي اضطرت بعد ذلك إلى المضي قدمًا مرة أخرى لتجنب اتصال الاثنين ببعضهما البعض فيما وصفه براون بأنه "لعبة القط والفأر".

نجحت هذه اللعبة عالية المخاطر، وتمكنت شركة Ingenuity من البقاء في صدارة المركبة الجوالة، ولكنها قريبة بدرجة كافية منها لتعمل كمستكشف.

وصلت مروحية الإبداع الآن إلى موقع يُدعى أبيركاستيل، بجوار المحطة الأولى لاستكشاف الدلتا، المسماة تينبي، حيث ستقضي العربة الجوالة عدة أيام في ما يمكن أن يكون بعضًا من أكثر أعمال المهمة إثارة من الناحية العلمية.

إذا كنت ترغب في مراقبة هذا الزوج الجريء، فتوجه إلى وكالة ناسا أين المثابرة؟ صفحة ويب تُظهر الموقع الحالي لكل من المركبة الجوالة والمروحية.