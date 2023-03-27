تكنولوجيا: رصد سماعات لاسلكية جديدة من العلامة التجارية الفرعية Particles By XO عبر منصة Bluetooth SIG

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم شركة Nothing بتطوير علامة تجارية فرعية جديدة تسمى Particles By XO، وفقًا لتقرير ديسمبر 2022 الصادر عن 91Mobile.

وتضمن التقرير أيضًا تقديم أول سماعات أذن ستيريو لاسلكية (TWS) للعلامة التجارية الفرعية. والآن، تم رصد نفس السماعات التي لم يتم ذكر اسمها على موقع Bluetooth SIG، مما يشير إلى إطلاق قريب. دعونا نلقي نظرة على التفاصيل المتاحة.

تم رصد سماعات الأذن على موقع Bluetooth SIG اليوم من قبل 91Mobile، وتفتقر القائمة إلى التفاصيل الأساسية، بخلاف التأكيد على أن السماعات ستكون مزودة بتقنية Bluetooth 5.2 وتخصيص رقم الطراز B154.

ولقد اكتشف المطور Kuba Wojciechowski أن رقم الطراز B154 مرتبط بسماعات الأذن اللاسلكية ذات التصميم المميز. وبحسب ما ورد، اكتشف Wojciechowski صورًا لسماعات الأذن، بالإضافة إلى العلامة التجارية “Particles by XO” المدرجة كمنتج من صنع Nothing في البرامج الثابتة التي تم الحصول عليها من خوادم الشركة.

وكما هو موضح في الصورة، تتميز سماعات الأذن بتصميم مميز على شكل حرف L، مما يعني أنه سيتم توجيهها لأعلى عند إدخالها في الأذن.

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