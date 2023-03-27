شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك للموظفين: تويتر أصبحت الآن تساوى أقل من نصف ما دفعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إيلون ماسك إن Twitter أصبحت الآن تساوي أقل من نصف ما دفعه، وذلك في رسالة بريد إلكتروني حول منح الأسهم للموظفين، وفقاً لـ Platformer.

وأضاف أن ماسك أخبر فريق العمل أن الشركة مرت بفترة تغيير جذري ولكنه ضروري لأنه كان على بعد حوالي 4 أشهر من نفاد الأموال. الآن، الحوافز المالية للموظفين يجب أن تتماشى مع وضع الشركة حسبما نقلت CNBC.

وأشار إلى أن منح الأسهم تستند إلى "تقييم للشركة بقيمة 20 مليار دولار"، فيما دفع ماسك 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر في أواخر أكتوبر.

تحدث تقرير آخر لـ Information أيضًا عن البريد الإلكتروني، حيث أخبر ماسك الموظفين أنه يمكنهم بيع ممتلكاتهم من الأسهم نقدًا كل 6 أشهر، بناءً على تقييم طرف ثالث خلال "أحداث السيولة".

ستكون هذه العملية مماثلة لتلك التي استخدمتها شركة SpaceX، والتي قال ماسك إنها تحقق ميزة الشركة العامة المتمثلة في امتلاك أسهم سائلة، ولكن بدون فوضى في أسعار الأسهم وأعباء الدعاوى القضائية لشركة عامة، وفقًا للتقرير.