تكنولوجيا: صانعي لعبة “Genshin Impact” سيصدرون لعبتهم التالية في شهر أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيقوم صانعي لعبة Genshin Impact بإصدار لعبتهم التالية في الشهر المقبل. يطلق على اللعبة اسم Honkai: Star Rail، وهي لعبة تقمص أدوار تكتيكية تعتمد على الخيال في الفضاء وسيتم إطلاقها في 26 أبريل.

وأعلن المطورون اليوم أن اللعبة ستصل إلى أجهزة PlayStation (PS5 / PS4) “لاحقًا”، بعد ان يتم إطلاقها على أجهزة الكمبيوتر ونظامي iOS وAndroid.

على الرغم من أنه لا توجد معلومات كثيرة عن Honkai: Star Rail، إلا أننا نعلم أنها تتداول في نوع حركة Genshin Impact Breath of the Wild في عالم مفتوح للقتال القائم على الأدوار.

استنادًا إلى المقاطع التشويقية، يبدو وكأنها مشهد مرئي بأسلوب فني من الرسوم المتحركة ومجموعة من الشخصيات القوية.

تدور أحداث القصة في نفس الكون مثل Honkai Impact 3rd، وتتبع بطل الرواية مع Stellaron المزروع في سعي لاكتشاف الحقيقة حول “سرطان جميع العوالم”.

يبدأ المستوى الأول في محطة الفضاء هيرتا قبل الانتقال إلى عالم Jarilo-VI المغطى بالثلج وعوالم متنوعة أخرى.

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