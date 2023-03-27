شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تغير البيتكوين النظام المصرفى فى إفريقيا البالغ قيمته 86 مليار دولار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر الرئيس التنفيذي لـBlock‏ جاك دورسي وعدد من المسؤولين التنفيذيين إلى ‏أكرا لحضور المؤتمر الافتتاحي ‏Africa Bitcoin Conference‏ في ديسمبر للحديث عن أحد البدائل المحتملة الأكثر إضراراً بالنظام المالي الحالي ‏في القارة السمراء، ألا وهي العملة المشفرة البيتكوين، حسبما نقلت CNBC.

ويجب الأخذ في الاعتبار أنه منذ ظهورها في عام 2008، لم يتقبل الكثيرون هذا ‏الشكل غير المألوف من المال، بل اعتبره البعض لعبة معقدة بشكل سخيف للتقنيين ‏وشكل مقنن من المقامرة، ورهان مضارب لتحقيق الثراء السريع، ووسيلة ‏للمجرمين والمحتالين لحجب أصول مكاسبهم غير المشروعة.‏

لكن هذا النظام المالي الموازي يمكن أن يؤدي أيضاً منفعة اجتماعية ملموسة، حيث ‏يمثل أحد البدائل المالية لبعض الأشخاص خاصة في البلدان التي لا تتعامل فيها ‏الغالبية العظمى من السكان مع البنوك.‏

ولم تعد العملات الوطنية مخزنًا آمنًا للقيمة فيما تشكل التحويلات المالية من الخارج ‏جزءاً كبيراً من الناتج المحلي الإجمالى.‏

وفي المقابل، تعد البيتكوين عملة افتراضية لا تتطلب وسيطًا للموافقة على المعاملات ‏المالية، بل يمكن أن تكون شريان حياة هام للكثيرين.‏

ومع استمرار ارتفاع مكانة العملة المشفرة، أصبحت في نفسي الوقت مثار جدل ‏متنامي للجهات التنظيمية، لكن دورسي ورفاقه أرادوا تقديم وجهة نظر مغايرة ‏حيث يرون أن: عملة البيتكوين تحقق القوة المالية للأشخاص الذين لا يملكون ‏بديلاً.‏

قال مايك بروك، الرئيس التنفيذي لشركة ‏TBD‏ في ‏Block‏: "يمكنني استبدال ‏الدولار بعملة البيتكوين ثم البيتكوين بالريال البرازيلي، هناك سوق لعملة البيتكوين ‏في كل ركن من أركان العالم اليوم".‏





يعتبر تحويل الأموال في إفريقيا عملية مكلفة ومعقدة، فالوصول إلى فروع البنوك ‏التجارية محدود، خاصة للأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والريفية، ‏وأيضاً الخيارات المصرفية الرقمية محدودة فضلاً عن وجود تضخم وفساد حكومي ‏مستشري وضوابط رأس المال التي تحاصر السيولة النقدية المحلية في البنوك.‏

نظام مالي ضعيف

ويوضح راي يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة ‏Paxful‏: "إذا أراد شخص ما نقل ‏الأموال إلى البلد المجاور، فعادة ما يتعين عليك ملء حقيبة مليئة بالنقود ونقلها عبر ‏الحدود".‏

وتتم معالجة ما يقرب من 80٪ من المدفوعات عبر الحدود من البنوك الأفريقية في ‏الخارج، ومعظمها في الولايات المتحدة أو أوروبا، وهذا يعني تكاليف أعلى وأوقات ‏معالجة يتم قياسها أحيانًا بأسابيع.‏

وارتفعت المعاملات المالية عبر المحمول في إفريقيا بنسبة 39٪ لتصل إلى أكثر من ‏‏700 مليار دولار في عام 2021 ، وفقًا لبيانات من اتحاد ‏GSM‏. ‏

ومن هنا، يمكن القول إن البيتكوين لها مستقبل واعد في القارة السمراء ونظامها ‏المالي البالغ قيمته 86 مليار دولار.‏