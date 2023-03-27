شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تصل إلى أعلى مستوى لها فى تسعة أشهر منذ يونيو من العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت البيتكوين الآن أعلى مستوى لها في تسعة أشهر منذ يونيو من العام الماضي، اليوم الاثنين، حيث حافظت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم على سلسلة أرباحها مع مكاسب طفيفة بنسبة 1.11 %، ويتم تداول Bitcoin حاليًا بسعر 27،872 دولارًا في كل من التبادلات الوطنية والدولية.

وسجلت إيثر مكاسب مماثلة اليوم الاثنين، بعد Bitcoin في وقت كتابة هذا التقرير، كان تداول ETH بسعر 1.765 دولارًا، بزيادة قدرها 0.74 % عن سعره السابق،وفقًا لموقع Gadgets 360.

وصرح راجاغوبال مينون، نائب رئيسWazir:" ساهم المستثمرون المؤسسيون في الولايات المتحدة بشكل كبير في زيادة أسعار البيتكوين في الأيام القليلة الماضية، وسط أزمة السيولة الحالية في السوق، لا يزال المعنويات العامة في صناعة العملات الرقمية متفائلة، أثار ارتفاع أسعار البيتكوين اهتمام العديد من المستثمرين حيث من المتوقع أن يدخل الرمز المميز في مرحلة التوحيد".

وارتفع سوق التشفير الكلي بنسبة 1%، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إلى 1.16 تريليون دولار، وفقًا لبيانات .CoinMarketCap

يقدر خبراء الصناعة أن سوق العملات المشفرة سوف يتضخم بمرور الوقت فقط، وأضاف مينون: "يروج الخبراء أيضًا لنجاح العملة المشفرة كمعيار للانتخابات في جميع أنحاء العالم حيث يختار الناخبون قادة صديقين للعملات المشفرة".