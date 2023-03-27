شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراقبو النجوم فى بريطانيا يرصدون لقطات مذهلة للشفق القطبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت أضواء الشفق القطبي محبي النجوم في بريطانيا بعد انبعاث بلازما دراماتيكي من الشمس، وقد يكون العرض الطبيعي مرئيًا مرة أخرى، حيث تظهر الصور الجديدة المذهلة من نورفولك إلى شمال يوركشاير والساحل الاسكتلندي ومضات من الأخضر الفلوريسنت والوردي تضيء سماء الليل يوم الخميس، وفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى.



الاضواء

يحدث الشفق القطبي، المعروف أيضًا باسم الشفق القطبي، عن طريق الاضطرابات فى الغلاف المغناطيسي للأرض بسبب تدفق الجسيمات من الشمس، وعادة ما تتركز حول الأقطاب المغناطيسية للأرض.

لكنها أكثر شيوعًا في الأماكن القريبة من الدائرة القطبية الشمالية مثل الدول الاسكندنافية وألاسكا، لذا فإن أي رؤية فوق المملكة المتحدة هي متعة لمحبي السماء، وفي المتوسط​​، يمكن رؤية الشفق القطبي في أقصى شمال اسكتلندا كل بضعة أشهر، ولكن في كثير من الأحيان أقل عندما تسافر جنوبًا.



الاضواء

بدوره، قال مكتب الأرصاد الجوية إن العرض هذا الأسبوع ينبع من طرد كتلة إكليلية (CME) - طرد هائل للبلازما من هالة الشمس (الطبقة الخارجية لها)، وعلى الرغم من أن الكتل الإكليلية المقذوفة يمكن أن تخلق شفقًا يبدو جميلًا في السماء، فإن مثل هذا الحدث يتسبب في "عاصفة شمسية" يمكن أن تعني تعطيل أنظمة الطاقة على الأقمار الصناعية للأرض في الفضاء.



الشفق القطبى

وصفها مكتب الأرصاد الجوية بأنها عاصفة G3، في إشارة إلى عاصفة شمسية "قوية" يمكن أن تؤثر على أنظمة الطاقة وعمليات المركبات الفضائية، بما في ذلك قضايا التوجيه.

وقال: "هناك عاصفة مغنطيسية أرضية معتدلة (G3) قيد التقدم، ويرجع ذلك على الأرجح إلى وصول القذف الكتلي الإكليلي (CME) الذي ترك الشمس في 20 مارس"، ومن المحتمل أن تعني ظروف الرياح الشمسية المحسّنة التي تتم ملاحظتها حاليًا تحسينًا للبيضاوي الشفقي في الفترة الليلية القادمة بالتوقيت العالمي المنسق على الأقل، مع احتمالية حدوث أحداث على نطاق مماثل تتضاءل بعد ذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع بالتوقيت العالمي المنسق.