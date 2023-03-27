تكنولوجيا: سامسونج تطلق شريحة مودم Exynos 5300 بسرعة 10 جيجابت في الثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الكوري عن شريحة مودم Exynos 5300 التي تدعم سرعة تنزيل 10 جيجابت في الثانية، مع تحسين عمر الشحن في البطارية.

كشفت سامسونج النقاب عن أحدث شرائح مودم 5G التي تنطلق بعنوان “Exynos Modem 5300″، والتي تدعم Sub-6GHz و mmWave 5G بسرعات تنزيل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، وسرعة 3.87 جيجابت في الثانية للتحميل.

كما تدعم شريحة المودم شبكات 5G SA (المستقلة) و NSA (غير المستقلة)، وترتكز Exynos 5300 على دقة تصنيع 4 نانومتر، وعملية تصنيع EUV.

وتدعم عملية تصنيع شريحة مودم Exynos 5300 تعزيز الآداء وأيضاً تحسين كفاءة الطاقة ومن ثم عمر أفضل لشحن البطارية.

وتأتي شريحة المودم بواجهة PCIe لدعم الإتصال بالشرائح المختلفة، كما تدعم الشريحة معايير 3GPP 5G NR 16.

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