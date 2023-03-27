تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في هاتف Realme GT Neo 5 SE المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme إعلانات تشويقية جديدة توضح من خلالها تفاصيل مواصفات الشاشة في هاتفها القادم Realme GT Neo 5 SE.

كشفت صور Realme GT Neo 5 SE الرسمية التي ظهرت في الإعلانات التشويقية عن أن الهاتف يضم شاشة مسطحة تضم ثقب للكاميرة الأمامية يتوسط الشاشة.

أيضاً تتميز الشاشة بدقة عرض 1.5K، وتدعم معدل تحديث 144Hz، كما تؤكد الإعلانات التشويقية على أن GT Neo 5 SE يدعم تعتيم 2160Hz.

أيضاً أوضحت التسريبات التي جاءت من “Digital Chat Station” أن الهاتف يضم شاشة OLED بحجم 6.74 إنش، وتدعم الشاشة نسبة سطوع 1400 nit، كما يأتي مستشعر البصمة مدمج في الشاشة، وتؤكد الصور على أن هاتف GT Neo 5 SE يأتي بأبعاد جيدة في الشاشة، كما يتميز بإطارات نحيفة.

من جانب أخر يأتي GT Neo 5 SE برقاقة معالج Snapdragon 7 Plus Gen 2، وذاكرة عشوائية LPDDR5x، مع سعة تخزين UFS 3.1.

ويتميز أعلى نموذج بذاكرة عشوائية 16 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 1 تيرابايت، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5500 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

أيضاً يتميز Realme GT Neo 5 SE بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، كما ينطلق الهاتف بواجهة Realme UI 4.0 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 13.

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