شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وظائف جديدة يمكن أن يخلقها الذكاء الاصطناعى فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الاهتمام بالبحث عن ChatGPT إلى زيادة بنسبة 2633٪ في الاهتمام منذ ديسمبر الماضي، بعد وقت قصير من إطلاقه، بالنسبة للذكاء الاصطناعي وصناعة التعلم الآلي، ولأولئك الذين يعملون في مجال التكنولوجيا ككل، يمثل روبوت الدردشة الخاص بـ OpenAI تقاطعًا حقيقيًا مع Rubicon وهو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي.هذاماتم نشره على موقع thenextweb

يستخدم المطالبات لإنتاج المحتوى والمحادثات، بينما ينظر الذكاء الاصطناعي التقليدي، إلى أشياء مثل اكتشاف الأنماط أو اتخاذ القرار أو تصنيف البيانات، نحن نستفيد بالفعل من الذكاء الاصطناعي، سواء أدركنا ذلك أم لا - بدءًا من Siri في هواتف Apple الخاصة بنا إلى الاختيارات التي تقدمها Netflix أو Amazon Prime إلينا إلى التخصيصات والحماية الإلكترونية التي تكمن وراء تفاعلاتنا التجارية.

يعد ChatGPT واحد فقط من عدد متزايد من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية، بما في ذلك Bing Chat و Google Bard DeepMind’s Alpha Code يكتب برامج الكمبيوتر على مستوى تنافسي؛ Jasper هو مؤلف إعلانات AI ، ويمكن لـ DALL-E و MidJourney و Stable Diffusion إنشاء صور وفنون واقعية من الوصف الذي قدمته لهم، نتيجة لذلك، أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي الآن جزءًا لا يتجزأ من الوعي السائد، مع الكثير من الفضل في واجهة ChatGPT سهلة الاستخدام، وقدرته على تحقيق نتائج يمكن أن تكون رائعة بقدر ما هي سخيفة، هل تريده أن ينتج بعض أكواد بايثون؟ بالتأكيد - ويمكن أن يولد لك ليمريك مضحكًا أيضًا ، إذا كنت ترغب في ذلك.

كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي التوليدي على سوق العمل فقًا لـ Salesforce؟

يعتقد 57٪ من كبار قادة تكنولوجيا المعلومات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يغير قواعد اللعبة ، ولأنه بديهي ومفيد ، فإن المستخدمين النهائيين يحبونه أيضًا،على الرغم من أن وظيفتك قد تكون آمنة من الذكاء الاصطناعي (في الوقت الحالي) ، فقد وصل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة ChatGPT إلى أعلى 20٪ من جميع المرشحين الذين تم اختيارهم لشغل دور مستشار اتصالات في شركة التسويق Schwa ، وقد اجتاز أيضًا المستوى 3 من الترميز الهندسي من Google مقابلة، تشمل الأدوار التي من المحتمل أن تقاوم ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي ،مصممي الجرافيك والمبرمجين (على الرغم من أنهم من المحتمل أن يتبنوا أدوات الذكاء الاصطناعي ،التي تسرع من عملياتهم) ومطوري blockchain ، ولكن من المحتمل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي العديد من الوظائف الأخرى في (بالقرب من ) مستقبل.

وتشمل هذه وظائف خدمة العملاء - يمكن لبرامج الدردشة الآلية القيام بذلك بكفاءة، من المحتمل أيضًا استبدال أدوار مسك الدفاتر أو الحسابات حيث يمكن للبرنامج القيام بالعديد من هذه المهام، سيشهد التصنيع استبدال ملايين الوظائف بآلات ذكية تقوم بنفس الوظيفة، ولكن بشكل أسرع،ولكن في حين أن الذكاء الاصطناعي، قد يحل محل بعض الوظائف، فإنه سيولد أيضًا عددًا كبيرًا من الوظائف الجديدة.

يتوقع المنتدى الاقتصادي العالمي أن تخلق التكنولوجيا 97 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025، وستشهد الوظائف المتعلقة على وجه التحديد بتطوير وصيانة الذكاء الاصطناعي، والأتمتة اعتمادًا متزايدًا مع تكامل الذكاء الاصطناعي، عبر صناعات متعددة.

يمكن أن يشمل ذلك محققي البيانات أو العلماء ، والمهندسين الفوريين ، ومهندسي الروبوتات ، ومديري الآلات ، والمبرمجين ، لا سيما أولئك الذين يمكنهم البرمجة في Python وهو أمر أساسي لتطوير الذكاء الاصطناعي، سيكون هناك طلب أيضًا على مدربي الذكاء الاصطناعي وذوي القدرات المتعلقة بالنمذجة والذكاء الحسابي والتعلم الآلي ،والرياضيات، وعلم النفس، واللغويات، وعلم الأعصاب.

يبدو أن الرعاية الصحية ستستفيد أيضًا، حيث تقدر شركة PwC أن وظائف فني الرعاية الصحية بمساعدة الذكاء الاصطناعي ستشهد زيادة في الارتفاع، القطاع الذي يخلق بالفعل وظائف جديدة هو النقل المؤتمت حيث تستثمر Tesla، و Uber، و Google المليارات في السيارات والشاحنات ذاتية القيادة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.