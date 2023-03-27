شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "سي إن بي سي": قيمة منصة تويتر انخفضت النصف خلال 4 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن قيمة منصة تويتر انخفضت النصف خلال 4 أشهر فقط، أي منذ سيطرة إيلون ماسك عليها.

ونقلت الشبكة عن إيلون ماسك إن منصة تويتر أصبحت الآن تساوي أقل من نصف ما دفعه، وذلك في رسالة بريد إلكتروني حول منح الأسهم للموظفين.

وأضافت أن ماسك أخبر فريق العمل أن الشركة مرت بفترة تغيير جذري ولكنه ضروري لأنه كان على بعد حوالي 4 أشهر من نفاد الأموال. الآن، الحوافز المالية للموظفين يجب أن تتماشى مع وضع الشركة.

وأشار إلى أن منح الأسهم تستند إلى "تقييم للشركة بقيمة 20 مليار دولار"، فيما دفع ماسك 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر في أواخر أكتوبر الماضي.