شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية دعوة أكثر من 5 أصدقاء للعبة جماعية مثل Pokemon GO والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتذبت لعبة Pokemon GO المحمولة التى تعتمد على تقنية الواقع المعزز المستخدمين منذ إصدارها في عام 2016، فيما يواصل المطورون إصدار مميزات وتحسينات جديدة للعبة بشكل دوري، ويقدم آخر تحديث للعبة (v0.265.0) إصلاحات أخطاء معينة وتحسينات على الأجهزة المحمولة المتوافقة.

ووفقًا لملاحظات التصحيح من المطور Niantic ، فإنه يجلب أيضًا أحداثًا جديدة مثل Carnival of Colors و Let's GO من بين أشياء أخرى، كذلك فهناك إضافة جديدة أخرى، وهي القدرة على دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى مداهمة، مما يجعلها أكثر ملاءمة لإكمال الغارات بمستوى صعوبة أعلى.



دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى مداهمة دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى مداهمة حتى الآن ، كان هناك حد أقصى لعدد "المدربين" الذين يمكنهم الانضمام إلى معركة Raid Battle عن بُعد ، وهذا القيد ينطبق أيضًا على الأصدقاء المدعوين، وقد سمحت اللعبة للمدربين بدعوة ما يصل إلى خمسة أصدقاء فقط إلى ردهة مداهمة.

ومع ذلك ، في بعض الأحيان، قد يحتاج اللاعبون إلى دعوة أكثر من خمسة أصدقاء لإنهاء غارات عالية المستوى بسرعة مثل Mega و Elite Raids، والتحديث الأخير يلبي هذه الحاجة ويجلب القدرة على دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى الغارة، وتجدر الإشارة إلى أنه بينما يمكنك دعوة ما يصل إلى 5 أصدقاء فقط في وقت واحد، يمكنك اختيار إضافة المزيد من الأصدقاء إلى ردهة المداهمة نفسها بعد فترة تبريد قصيرة مدتها 30 ثانية.





كيفية دعوة أكثر من خمسة أصدقاء إلى غارة في Pokemon GO- قم بتشغيل Pokemon GO وانضم إلى ردهة الغارة باستخدام Raid Pass الأساسي أو Remote Raid Pass.

- اضغط على زر دعوة الأصدقاء المتاح على الجانب الأيمن من الشاشة.

- أرسل دعوة إلى خمسة من أصدقائك وقم بتأكيدها.

- شاهد مؤقت ردهة الغارة وانتظر 30 ثانية حتى تمر.

- بعد ذلك ، أرسل المزيد من الدعوات عن طريق إعادة فتح قائمة الدعوة.

-إذا كان لا يزال هناك وقت في الردهة ، فيمكن القيام بذلك عدة مرات حسب الضرورة. بمجرد قبول الدعوات من قبل أصدقائك المدعوين ، يمكنهم الانضمام إلى ردهة الغارة.

من المهم ملاحظة أن معركة الغارة ستظل مفتوحة للاعبين المدعوين حتى إذا قررت مغادرة الردهة. ومع ذلك ، إذا كنت المدرب الوحيد الموجود في ردهة المداهمة وغادرت قبل أن ينضم آخر ، فلن يتمكن أي مستخدم مدعو من الانضمام إلى الردهة باستخدام دعوتك.