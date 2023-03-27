شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تخصيص Emojis الأصدقاء على سناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة (سناب) Snap المطورة لخدمة التراسل المصور (سناب شات) Snapchat، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح تخصيص Emojis للأصدقاء أو أي emoji من اختيارك، حيث يسهل سناب شات المتخصص في مجال وسائل التواصل الاجتماعي مشاركة الصور ومقاطع الفيديو عبر الإنترنت مع الآخرين على أنها "لقطات"، بالإضافة إلى ذلك، يقدم التطبيق مجموعة واسعة من Emojis للاختيار من بينهم.

أدخلت سناب شات مؤخرًا ميزة جديدة تسمى Content Controls إلى مركز العائلة الخاص بها، ما يسمح للآباء بتنظيم نوع المحتوى الذي يمكن لأبنائهم المراهقين الوصول إليه.

أصدرت Snapchat أيضًا إرشادات المحتوى الخاصة بها، والتي توفر معلومات مفصلة حول نوع المحتوى الذي يعتبر "حساسًا أو موحيًا". تساعد هذه الإرشادات الآباء على فهم أنواع المحتوى المناسبة لمراهقيهم وأيها غير مناسب.



لتخصيص Emojis الأصدقاء على iOS: لتخصيص Emojis الأصدقاء على iOS: 1- اضغط علي الاعدادات في ملفي التعريفي لفتح الإعدادات.

2- مرّر للأسفل والمس "إدارة" تحت "خدمات إضافية".

3- اضغط "Emojis الأصدقاء" وخصّص الشكل التي تريدة.



لتخصيص Emojis الأصدقاء على أندرويد: لتخصيص Emojis الأصدقاء على أندرويد: 1- اضغط علي الاعدادات في ملفي التعريفي لفتح الإعدادات.

2- مرِّر للأسفل والمس "تخصيص Emojis".

3- خصّص Emojis الأصدقاء بحسب محتوى التي تريدة.