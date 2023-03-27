شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحظر تطبيق الأندرويد الشهير Pinduoduo.. وتطالب المستخدمين بحذفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت جوجل واحدا من أكبر التطبيقات استخداما وتحميلا من متجرها عبر الإنترنت، كما حث عملاق التكنولوجيا الأمريكي أيضًا أولئك الذين قاموا بتنزيل التطبيق على إزالته من أجهزتهم على الفور.

وبحسب موقع mirror البريطاني، فقد تم إصدار التنبيه العاجل بسبب مخاوف أمنية مع تطبيق التسوق Pinduoduo، حيث تم العثور على بعض إصدارات خدمة البيع بالتجزئة الصينية ذات الميزانية المحدودة، والتي تضم حوالي 900 مليون مستخدم، تحتوي على برامج ضارة يمكن أن تعرض بيانات المستخدمين للخطر.

وعند الإعلان عن الحظر، قال متحدث باسم جوجل: "لقد علقنا إصدار Play من التطبيق لمخاوف أمنية بينما نواصل تحقيقنا"، وإلى جانب الحظر، تعمل خدمة حماية Play Protect الأمنية التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الآن على إيقاف أي عمليات تثبيت أخرى، كما تطالب أولئك الذين لديهم البرنامج الذي تم تنزيله بالفعل بحذفه دون تأخير.

وردا على الادعاءات، أكد صانعو Pinduodu أن تطبيقه قد تم تعليقه من متجر Play لأن نسخته "غير متوافقة مع سياسة جوجل"، وقال متحدث باسم Pinduoduo: "نتواصل مع جوجل للحصول على مزيد من المعلومات"، "لقد أُبلغنا أن هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي تم تعليقها أيضًا".

وأضاف: "نحن نرفض بشدة التكهنات والاتهامات بأن تطبيق Pinduoduo ضار فقط من استجابة عامة وغير قاطعة من جوجل".

إذا كانت لديك هذه الخدمة على هاتفك، فقد يكون من الحكمة اتباع نصيحة جوجل وإزالتها دون تأخير، ونظرًا لشعبيتها، من المحتمل أن تعود إلى متجر Play في المستقبل، لكن جوجل تشعر بوضوح أن بعض المشكلات تحتاج إلى إصلاح قبل أن تتمكن من ضمان سلامة المستخدمين.

كيفية حذف التطبيقات التي قمت بتثبيتها

• افتح تطبيق متجر جوجل Play.

• في الجزء العلوي الأيمن، انقر فوق رمز الملف الشخصي.

• اضغط على إدارة التطبيقات والأجهزة. يدير.

• اضغط على اسم التطبيق الذي تريد حذفه.

• اضغط على إلغاء التثبيت.