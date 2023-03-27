شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين الحسابات العامة والخاصة على Instagram والان مع تفاصيل الخبر
الحسابات العامة على انستجرام:- مَن يمكنه متابعتك: أى شخص على Instagram.
- مَن يمكنه رؤية الحسابات العامة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: أى شخص على Instagram.
- مَن يمكنه رؤية الحسابات الخاصة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: أى شخص على Instagram .
- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك على ملفك الشخصى أو فى الموجز: أى شخص على Instagram .
- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك فى نتائج البحث والقسم "استكشاف" وصفحات علامات الهاشتاج والمواقع: أى شخص على Instagram .
- مَن يمكنه رؤية معلومات ملفك الشخصي، بما فى ذلك صورة الملف الشخصى والاسم واسم المستخدم والسيرة الذاتية: أى شخص على Instagram أو من خارجه.
- مَن يمكنه مشاركة صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك مع أشخاص آخرين على Instagram ومَن يمكنه رؤية ما تتم مشاركته: أى شخص على Instagram .
- مَن يمكنه إجراء ريمكس لمقاطع ألفيديو الخاصة بك: أى شخص على Instagram.
- مَن يمكنه تضمين صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك خارج Instagram: أى شخص على Instagram أو من خارجه.
الحسابات الخاصة على انستجرام- مَن يمكنه متابعتك: الأشخاص الذين توافق عليهم فقط.
- مَن يمكنه رؤية الحسابات العامة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: أى شخص على Instagram.
- مَن يمكنه رؤية الحسابات الخاصة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: متابعوك.
- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك على ملفك الشخصى أو فى الموجز: متابعوك.
- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك فى نتائج البحث والقسم "استكشاف" وصفحات علامات الهاشتاج والمواقع: لا أحد.
- مَن يمكنه رؤية معلومات ملفك الشخصي، بما فى ذلك صورة الملف الشخصى والاسم واسم المستخدم والسيرة الذاتية: أى شخص على Instagram أو من خارجه.
- مَن يمكنه مشاركة صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك مع أشخاص آخرين على Instagram ومَن يمكنه رؤية ما تتم مشاركته: متابعوك.
- مَن يمكنه إجراء ريمكس لمقاطع ألفيديو الخاصة بك: لا أحد .
- مَن يمكنه تضمين صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك خارج Instagram: لا أحد.