شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟ أبرز الاختلافات بين الحسابات العامة والخاصة على Instagram والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عند التسجيل للحصول على حساب Instagram، فسيكون لديك خيار للاختيار بين حساب عام أو خاص، إذا كان عمرك أكثر من 16 عامًا، فسيظهر حسابك على Instagram للعامة بشكل افتراضى ويمكنك اختيار تعيين حسابك إلى خاص فى أى وقت، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أبرز الاختلافات بين الحسابات العامة والخاصة على Instagram.





الحسابات العامة على انستجرام:- مَن يمكنه متابعتك: أى شخص على Instagram.

- مَن يمكنه رؤية الحسابات العامة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: أى شخص على Instagram.

- مَن يمكنه رؤية الحسابات الخاصة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: أى شخص على Instagram .

- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك على ملفك الشخصى أو فى الموجز: أى شخص على Instagram .

- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك فى نتائج البحث والقسم "استكشاف" وصفحات علامات الهاشتاج والمواقع: أى شخص على Instagram .

- مَن يمكنه رؤية معلومات ملفك الشخصي، بما فى ذلك صورة الملف الشخصى والاسم واسم المستخدم والسيرة الذاتية: أى شخص على Instagram أو من خارجه.

- مَن يمكنه مشاركة صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك مع أشخاص آخرين على Instagram ومَن يمكنه رؤية ما تتم مشاركته: أى شخص على Instagram .

- مَن يمكنه إجراء ريمكس لمقاطع ألفيديو الخاصة بك: أى شخص على Instagram.

- مَن يمكنه تضمين صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك خارج Instagram: أى شخص على Instagram أو من خارجه.





الحسابات الخاصة على انستجرام- مَن يمكنه متابعتك: الأشخاص الذين توافق عليهم فقط.

- مَن يمكنه رؤية الحسابات العامة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: أى شخص على Instagram.

- مَن يمكنه رؤية الحسابات الخاصة التى تتابعها والأشخاص الذين يتابعونك: متابعوك.

- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك على ملفك الشخصى أو فى الموجز: متابعوك.

- مَن يمكنه رؤية الصور ومقاطع ألفيديو الخاصة بك فى نتائج البحث والقسم "استكشاف" وصفحات علامات الهاشتاج والمواقع: لا أحد.

- مَن يمكنه رؤية معلومات ملفك الشخصي، بما فى ذلك صورة الملف الشخصى والاسم واسم المستخدم والسيرة الذاتية: أى شخص على Instagram أو من خارجه.

- مَن يمكنه مشاركة صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك مع أشخاص آخرين على Instagram ومَن يمكنه رؤية ما تتم مشاركته: متابعوك.

- مَن يمكنه إجراء ريمكس لمقاطع ألفيديو الخاصة بك: لا أحد .

- مَن يمكنه تضمين صورك ومقاطع ألفيديو الخاصة بك خارج Instagram: لا أحد.