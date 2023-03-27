شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر إصلاحًا لمشكلة الخصوصية بنظام Windows 11 والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت مايكروسوفت في طرح تحديثات عامة لأداة Snipping Tool في Windows 11 بالإضافة إلى تطبيق Snip & Sketch في Windows 10، حيث يمكنك مطالبة Windows يدويًا بتصحيح التطبيق الذي تستخدمه عن طريق فتح متجر مايكروسوفت والنقر على "المكتبة" ، متبوعًا بـ "الحصول على التحديثات"، وتوصي مايكروسوفت جميع المستخدمين بتثبيت التحديثات.
وتم اكتشاف عيب aCropalypse لأول مرة على أجهزة Pixel، وتم معالجته لاحقًا بواسطة جوجل في التحديث الأمني الأخير لنظام أندرويد في شهر مارس، وفي حالة أداة القطع في نظام التشغيل Windows 11 ، اتضح أن الأداة المساعدة لم تكن تكتب بشكل صحيح فوق بيانات PNG التي تم اقتصاصها.
ولم تؤثر المشكلة على جميع ملفات PNG ، ولكن كان القلق هو أن الفاعلين السيئين يمكن أن يستغلوا الثغرة الأمنية لاستعادة الصور المحررة جزئيًا، لا سيما تلك التي تم اقتصاصها لحذف معلومات حساسة، كما هو الحال مع تحديث Android لشهر مارس من Google ، لن تحمي تصحيحات مايكروسوفت الصور التي تم إنشاؤها مسبقًا باستخدام أدوات لقطة الشاشة.