شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهند تطلق آخر 36 قمرا صناعيا لكوكبة النطاق العريض لـOneWeb والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق أقوى صاروخ في الهند آخر 36 قمراً صناعياً لكوكبة الإنترنت من الجيل الأول لـ OneWeb، حيث انطلق صاروخ مركبة الإطلاق Mark-3 (LVM3) من مركز ساتيش داوان للفضاء الهندي في 26 مارس، ويحمل 36 قمراً صناعياً عريض النطاق OneWeb باتجاه مدار أرضي منخفض (LEO).

وبعد حوالي 90 دقيقة، أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) أنه تم نشر جميع المركبات الفضائية الـ 36 بنجاح في المدار المقصود، وهو مسار دائري يبعد حوالي 280 ميلاً (450 كيلومترًا) فوق الأرض، وسترفع الأقمار الصناعية مداراتها الخاصة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وتستقر أخيرًا على ارتفاع حوالي 745 ميلاً (1200 كم).

كانت المهمة الـ 18 والأخيرة المكرسة لبناء كوكبة النطاق العريض من الجيل الأول لـ OneWeb في المدار الأرضي المنخفض، والتي كانت قبل يوم السبت تتألف من 582 قمراً صناعياً، وفقاً لموقع space.

وقال ممثلو OneWeb في بيان سابق، "من خلال استكمال الكوكبة، يتخذ OneWeb خطوة محورية إلى الأمام في تقديم تغطية عالمية".

وتم إجراء معظم عمليات إطلاق OneWeb الـ 17 السابقة بواسطة صواريخ Soyuz روسية الصنع التي تديرها شركة Arianespace الفرنسية، ولكن الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 أدى إلى تقويض تلك الشراكة، مما دفع OneWeb إلى البحث عن رحلات صاروخية جديدة لأقمارها الصناعية.

وسرعان ما قامت الشركة التي تتخذ من لندن مقراً لها بذلك، حيث أبرمت صفقات مع كل من SpaceX و NewSpace India Limited (NSIL)، الفرع التجاري لـ ISRO، وأطلقت صواريخ SpaceX Falcon 9 ثلاث بعثات لـ OneWeb، وهو أمر مثير للاهتمام، نظرًا لأن شركة Elon Musk تقوم ببناء كوكبة النطاق العريض الخاصة بها في LEO، والتي تسمى Starlink.

يُعد صاروخ LVM3 الذي يبلغ ارتفاعه 143 قدمًا (43.5 مترًا) أقوى صاروخ في الهند، وإنه قادر على نقل 17600 رطل (8000 كيلوجرام) من الحمولة إلى المدار الأرضي المنخفض، وفقًا لصفحة مواصفات ISRO .