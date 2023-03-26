شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خلل تقنى تسبب فى تسريب بيانات حساسة لمستخدمى "تشات جى بى تى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أوبن إيه آى (OpenAI)، المُطوِرة لروبوت الدردشة "تشات جى بى تى"، عن اضطرارها لتعطيل الروبوت لفترة وجيزة من أجل إجراء صيانة طارئة بعدما تمكن مستخدم من استغلال خلل تقني في نظامه للوصول لمعلومات من سجلات الدردشة الخاصة بمستخدمين آخرين.

وأفاد موقع "إنجادجيت" التقني، اليوم /الأحد/، بأن مستخدمي الروبوت نشروا، عقب الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، لقطات شاشة توضح أنَّ أشرطة "تشات جي بي تي" الجانبية الخاصة بهم أظهرت سجلات دردشة سابقة لمستخدمين آخرين، لكن عناوين المحادثات فقط هى التى كانت مرئية وليس النص نفسه.

ورداً على ذلك، أوقفت الشركة المطورة لروبوت الدردشة تشغيله لمدة 10 ساعات تقريبًا للتحقيق فى الأمر.

ونشرت الشركة نتائج التحقيق الأولية من الحادث، حسبما نقل موقع "إنجادجيت" التقنى، اليوم، التى كشفت عن مشكلة أمنية أعمق؛ وهي أنَّ الخلل في سجل الدردشة تسبب في تسريب البيانات الشخصية لنحو 1.2% من مشتركي خدمة تشات جي بي تي بلس (ChatGPT Plus)، وهى حزمة توفر الوصول لخدمات مُحسّنة من الروبوت مقابل اشتراك شهرى.

وكتبت الشركة فى بيان: "فى الساعات التي سبقت وضع تشات جي بي تي في وضع عدم الاتصال يوم الاثنين، كان من الممكن لبعض المستخدمين رؤية الاسم الأول والأخير لمستخدم آخر نشط وعنوان البريد الإلكتروني وعنوان الدفع والأرقام الأربعة الأخيرة فقط من رقم بطاقة الائتمان وتاريخ انتهائها، لكن لم يتم الكشف عن الأرقام الكاملة لبطاقات الائتمان فى أى وقت"، وأكدت الشركة أنها عالجت المشكلة منذ ذلك الحين.