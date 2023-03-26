شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Salesforce تسرح أكثر من 8000 موظف لديها.. ومزيد من التخفيضات قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Salesforce لجولة أخرى من تخفيضات الوظائف، ووفقًا لتقرير في بلومبرج ، قد تسعى شركة Salesforce إلى المزيد من التخفيضات في الوظائف مع استمرار الشركة في التركيز على تحسين الربحية ، وفقًا لما قاله رئيس التشغيل Brian Millham.

وبحسب ما ورد قال ميلهام في مقابلة: "هيكل المنظمة - إذا شعرنا أنه بحاجة إلى التغيير وإعادة التشكيل - فسنقوم بهذه التحركات لدفع الكفاءات"، وأضاف أن المستشار Bain & Co ، الذي تعمل معه Salesforce لمراجعة الأعمال، لم يقدم بعد التوصيات النهائية.

وفي يناير من هذا العام، أعلنت شركة Salesforce أنها ستلغي 10٪ من قوتها العاملة، أو حوالي 8000 موظف، هذا هو أكبر تخفيض في عدد الموظفين للشركة على الإطلاق، كما أنها أغلقت مكاتبها في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقًا للتقرير، فإن مجموعة من المستثمرين الناشطين الذين حصلوا على حصص في الشركة يضغطون لخفض التكاليف بشكل أكبر بحثًا عن زيادة الأرباح وتحسين هوامش الربح.

وانضم ميلهام إلى الشركة بصفته الموظف الثالث عشر في عام 1999 وتمت ترقيته إلى منصب رئيس العمليات في عام 2022، وقد تولى بعض المسؤوليات التشغيلية والتعامل مع العملاء التي كان يشغلها سابقًا الرئيس التنفيذي المشارك بريت تايلور قبل أن يغادر الشركة في وقت سابق. العام ، بما في ذلك الظهور على مكالمات الأرباح.

قال ميلهام: "منذ البداية كانت هذه ثقافة موجهة نحو الأداء"، "ربما نكون قد انجرفنا قليلاً عن ذلك أثناء الوباء لأننا اعتنينا بموظفينا وتأكدنا من أن الجميع بصحة جيدة." وأضاف أنه يريد أن تتمتع Salesforce بثقافة الأداء والعافية، قال ميلهام: "نشعر بالرضا عما تمكنا من تقديمه حتى الآن"، قبل أن يضيف "إنها ليست مهمة تم إنجازها بأي شكل من الأشكال" ، بحسب ما ورد.

وتستمر التخفيضات في الوظائف في تدمير صناعة التكنولوجيا على مستوى العالم، ففي الآونة الأخيرة، أعلنت شركة فيسبوك العملاقة للشبكات الاجتماعية وشركة أمازون للتجارة الإلكترونية أنها ستلغي المزيد من الوظائف، وبهذا، ستصل تخفيضات الوظائف في أمازون إلى 27 ألفًا وتلك الموجودة على فيسبوك تتجاوز 20 ألفًا، بالنسبة إلى أمازون، هذه هي الجولة الثالثة من تخفيض الوظائف والفيسبوك الثانية.