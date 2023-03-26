علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: معالج Snapdragon 8 Gen 4 يأتي بآداء أسرع بنسبة 40%

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن بعض التفاصيل حول معالج Snapdragon 8 Gen 4 القادم من كوالكوم، والذي يشار إلى أنه يأتي بآداء أسرع بنسبة 40%.

أشارت تسريبات نشرت مؤخراً إلى أن كوالكوم تدعم رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 القادمة بتصميم يتضمن 4 مجموعات من الأنوية، كما تدعم اثنان من الأنوية تعزيز الآداء، وتدعم 6 من الأنوية الكفاءة، ولقد سجل في منصة Geekbench 5 في thread الأحادي 1950 في البداية ثم 1800.

وفي تسريبات أخرى نشرت على منصة Weibo عبر @Tech_Reve أشير إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 3 سجلت 6500 نقطة في إختبارات Geekbench للأنوية المتعددة، أي 20% أعلى، و1800 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية وهو آداء ينافس إصدار ابل الأخير.

يذكر أن رقاقة A17 Bionic القادمة من ابل ترتكز على دقة تصنيع 3 نانومتر من TSMC، بينما يرتكز معالج Snapdragon 8 Gen 3 على دقة تصنيع 5 ناومتر.

من جانب أخر يشار إلى أن رقاقة Snapdragon 8 Gen 4 بنموذج رقم SM8750 هي أول الرقاقات التي تتضمن أنوية Nuvia الجديدة من كوالكوم، على أن تنقسم إلى 2 من أنوية Phoenix I plus و6 من أنوية Phoenix M.

ومن المتوقع أن تسجل في Geekbench 5 عدد 2070 في إختبارات الأنوية الأحادية، و 9100 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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