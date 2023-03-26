شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف السبب الحقيقي وراء مغادرة ماسك مجلس إدارة OpenAI في 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما غادر إيلون ماسك مجلس إدارة OpenAI في عام 2018، كان السبب المعلن هو تجنب أي تضارب محتمل في المصالح مع Tesla، إلا أن تقرير جديد من Semafor يشير بإصبع الاتهام إلى سبب آخر هو محاولة فاشلة للاستحواذ حسبما نقلت CNBC.

أخبر ماسك زميله المؤسس سام ألتمان في أوائل عام 2018 أنه يعتقد أن شركة OpenAI، التي أنشأت منذ ذلك الحين ChatGPT، كانت متخلفة عن Google، بحسب التقرير.

وعرض ماسك تولي مسؤولية OpenAI وقيادتها بنفسه، ولكن عندما رفض التمان وغيره من المؤسسين، استقال ماسك من مجلس الإدارة وتراجع عن تبرع ضخم.

عند رحيل ماسك في فبراير 2018، قالت OpenAI إنه سيواصل تقديم التمويل والمشورة للشركة.

قالت OpenAI في ذلك الوقت: "مع استمرار Tesla في التركيز بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي، فإن قرار ماسك سيقضي على صراع محتمل في المستقبل".

منذ مغادرته OpenAI، أصبح ماسك منتقدًا صريحًا للشركة. بعد مرور عام على الابتعاد عن مجلس الإدارة، قال إنه "لا يتفق مع بعض ما أراد فريق OpenAI القيام به". في عام 2020، قال إن الشركة "يجب أن تكون أكثر انفتاحًا".