شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد.. التغيرات الموسمية علي كوكبي المشتري وأورانوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الكواكب الأخرى في النظام الشمسي أيضًا بفصول مختلفة للطقس مثل الأرض، اعتمادًا على بعدها عن الشمس، ما يؤثر على مناخها، وفى هذا الإطار تتمثل إحدى الوظائف العديدة لتلسكوب هابل الفضائي في مراقبة الفصول المتغيرة على الكواكب الأخرى، لاسيما الكواكب الخارجية الأكبر التي لا تُرصد كثيرًا.

وفي هذا الأسبوع أصدر العلماء أحدث مشاهدهم لكوكب المشتري وأورانوس، التي التقطها هابل وتظهر التغيرات الموسمية على الكوكبين.

كوكب المشتري بعيد عن الشمس، لذا فإن معظم حرارته لا تأتي من الخارج بل من الداخل حسبما نقلت Digitartlends.

يُعتقد أن للمشتري درجة حرارة عالية جدًا في النواة، والتي قد تكون نتيجة لكيفية تكوينه ولكن يمكن أيضًا أن تتفوق عليها العمليات داخل الكوكب.

مع خروج هذه الحرارة من باطن الكوكب، فإنها تؤثر على غلافه الجوي الذي يحتوي على طبقات متعددة وله سمات غير عادية مثل العواصف الهندسية في أقطابها.

في صورة هابل الأخيرة يعاني المشتري من عواصف عبر جزء من نصف الكرة الشمالي بالقرب من خط الاستواء، مع تشكيل يشبه الموجة من الأعاصير والأعاصير المضادة التي تعبر الكوكب.

في الصورة يمكنك أيضًا رؤية القمر Io كدائرة برتقالية صغيرة، تلقي بظلالها السوداء على يسار الكوكب.

بالنسبة لأورانوس، تلتقط الصورة بشكل جميل حلقات الكوكب والضباب الأبيض فوق قطب الكوكب.

يُعد أورانوس أمرًا غير معتاد من حيث أنه ينقلب بالكامل تقريبًا بحيث يدور على جانبه، على عكس الأرض ومعظم الكواكب الأخرى التي تدور في وضع مستقيم.

لهذا السبب يمكن رؤية الضباب القطبي على الجانب الأيمن من الكوكب.

يُعتقد أن الضباب يأتي من الغطاء القطبي، والذي يتغير مظهره بشكل كبير على مدار الفصول.

لا يزال علماء الفلك يتعلمون كيف يتغير هذا الغطاء بمرور الوقت، ويُعتقد أنه سيصبح أكثر إشراقًا حيث أن القطب الشمالي سيوجه نحو الأرض خلال الانقلاب الصيفي الشمالي للكوكب في عام 2028.

إذا توجهت إلى موقع ESA Hubble على الويب ، يمكنك أيضًا مشاهدة مقارنات إلي جانب كوكب المشتري في نوفمبر 2022 ويناير 2023 ، وأورانوس في نوفمبر 2014 ونوفمبر 2022 ، مما يوضح كيفية تغير مظهر الكواكب بمرور الوقت.