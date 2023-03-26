شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. خدمة سيارات الأجرة الطائرة فى شيكاغو وكيف ستفيد المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحدث علامة على الاهتمام المتزايد بقطاع سيارات الأجرة الطائرة، أعلنت شركة يونايتد إيرلاينز وشركة النقل الجوي الناشئة آرتشر أفييشن عن خدمة قادمة للقفزات بين وسط مدينة شيكاغو ومطار أوهير الدولي.

وقالت يونايتد وآرتشر في بيان إن الخدمة ستوفر بديلاً مستدامًا ومنخفض الضوضاء وتنافسي التكلفة للنقل الأرضي للمسافرين من وإلى المطار.

وبدءًا من عام 2025، ستنطلق طائرة Midnight الكهربائية ذات الإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL) في منتصف الليل بين Vertiport Chicago و O'Hare في وسط المدينة في غضون 10 دقائق فقط - أسرع بكثير من الساعة أو بحيث يمكن أن تستغرق ساعة الذروة. ، أو الـ 75 دقيقة التي يستغرقها القطار حسبما نقلت Digitartlends.

بمجرد تحديد المسار الأولي، ستتم إضافة طرق فرعية تربط المجتمعات المحيطة، مما يفتح خدمة سيارات الأجرة الطائرة لمزيد من الأشخاص.

مدعومة بست حزم بطاريات مرتبطة بمحركات كهربائية، تتسع طائرة آرتشر ميدنايت لطيار وما يصل إلى أربعة ركاب. تمكّنه مجموعة المراوح الـ 12 الخاصة به من الوصول إلى سرعات تصل إلى 150 ميلاً في الساعة والسفر لمسافة تصل إلى 100 ميل في رحلة واحدة ، على الرغم من أنه مُحسَّن للرحلات التي تتراوح بين 20 و 50 ميلاً.

قال مايكل ليسكينن، المدير التنفيذي لشركة يونايتد: "يلتزم كل من شركة آرتشر ويونايتد بإزالة الكربون عن السفر الجوي والاستفادة من التقنيات المبتكرة للوفاء بوعد كهربة صناعة الطيران". "بمجرد التشغيل ، يسعدنا أن نقدم لعملائنا وسيلة نقل أكثر استدامة وملاءمة وفعالية من حيث التكلفة أثناء تنقلاتهم إلى المطار."

قال آدم جولدشتاين ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة آرتشر، إن فريقه "مسرور" بالخطة و"يتطلع إلى العمل مع قادة الولايات والمدن لتقديم حل نقل مبتكر لمدينة شيكاغو والمجتمعات المحيطة بها".

يسعد عمدة شيكاغو لوري إي لايتفوت بالخطة أيضًا، قائلاً: "ستعمل هذه التكنولوجيا الجديدة المثيرة على إزالة الكربون من وسائل النقل لدينا، مما سيأخذنا خطوة أخرى إلى الأمام في كفاحنا ضد تغير المناخ. يسعدني أن يكون سكان شيكاغو من بين الأوائل في البلاد الذين يختبرون هذا الشكل المبتكر والمريح من السفر ".