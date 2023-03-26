تكنولوجيا: LG تبدأ في تلقي طلبات الحجز المسبق لأجهزة LG OLED evo C3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة LG في تلقي طلبات الحجز المسبق لأجهزة تلفاز LG OLED evo C3 التي تدعم الألعاب، وتتميز بدقة 4K ومعدل تحديث 120Hz.

قدمت LG الإصدارات الجديدة من أجهزة LG OLED evo C3 بحجم 42 و48 إنش في السوق الصيني، بسعر 1310 دولار و1455 دولار.

وتدعم LG أجهزة evo C3 بعدد من الترقيات التي تشمل شرائح α9 Gen6 بتقنية الذكاء الإصطناعي للمرئيات والصوتيات، مع إستجابة سريعة عند 0.1 مللي ثانية.

كما تأتي الأجهزة بدقة 4k، وتدعم معدل تحديث 120Hz، أيضاً تضم الأجهزة 4 من منافذ HDMI 2.1، وتدعم تقنيات Nvidia وAMD لمزامنة الضور، كما تدعم الأجهزة تقنيات Dolby Vision و Dolby Atmos.

ويقدم النظام الصوتي عدد 9.1.2 من القنوات لصوت محيطي، مع محسن مدمج للألعاب، وقائمة جديدة لضبط إعدادات الصوتيات.

أيضاً تدعم LG الأجهزة ببرمجيات تعمل على دعم التعلم العميق لتحسين الصورة والصوتيات، وخفض التشويش، مع تعزيز دقة الألوان.

وتأتي LG OLED evo C3 بإصدار مطور من webOS، مع متجر جديد للتطبيقات، مع عدد من المصادر للمحتوى الصوتي والمرئي.

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