تكنولوجيا: ViewSonic تطلق أخف جهاز لوحي للرسم في العالم لمنشئي المحتوى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ViewSonic عن أحدث الأجهزة اللوحية التي تستهدف دعم المستخدمين من منشئي المحتوى المحترفين مع أخف تصميم في الأجهزة اللوحية بحجم 12 إنش.

تتميز إصدارات ViewSonic الجديدة من الأجهزة اللوحية المخصصة للرسم بحجم شاشة 12 إنش، وتدعم المستخدمين في إنشاء النماذج المعمارية، أو تصاميم الجرافيك، وأيضاً عرض النماذج ثلاثية الأبعاد.

ويأتي الإصدار الجديد من الأجهزة اللوحية في سلسلة “pen tablet” بنموذج رقم ID1230، ويضم شاشة نشطة، مع آداء يحاكي معايير studio في دقة الألوان، حيث يدعم ألوان Adobe RGB بنسبة 90%، و NTSC بنسبة 85%.

ويتميز الجهاز بوزن 600 جرام، لذا فهو الأجهزة التي تقدم لوحة للرسم بحجم 12 إنش، أيضاً تقدم الشركة أجهزة PF720 وPF1020 بوزن 190 و380 جرام.

ومن المقرر أن تتوفر الثلاثة أجهزة اللوحيه الأقلام المخصصة للتحويل الرقمي، والتي تدعم حتى 8192 مستوى من الضغط، مع دعم الإمالة أكثر أو أقل من 60 درجة للتكيف بشكل أفضل في تجربة الرسم والتصميم.

كما تأتي الأجهزة بعدد من مفاتيح الإختصار تتضمن مفتاح 5 في PF720 أو 8 في كل من PF1020 و ID1230، وتأتي الأجهزة بمنفذ USB C للشحن ونقل البيانات، أو عكس الشاشة على أجهزة الحاسب، أو شاشات بدقة 4K.

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