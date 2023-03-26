شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تطور تقنيات جديدة لزيادة أمان محركات صواريخ الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "رروس كوسموس" أن الخبراء في روسيا تمكنوا من تطوير تقنيات جديدة لزيادة أمان عمل المحركات في صواريخ الفضاء، حسبما نقلت RT.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية لشركة البحث وإنتاج المعدات القياسية التابعة للمؤسسة "تمكن الخبراء التابعون لجمعيتنا من تطوير مستشعرات جديدة لحماية محركات صواريخ الفضاء في الحالات الطارئة".

وأضاف البيان: "توفر فكرة المستشعرات الجديدة التي طورها الخبراء حلا موثوقا به لتأمين سلامة محركات صواريخ الفضاء أثناء الاختبار والتشغيل، التقنيات الجديدة لفتت انتباه العديد من المؤسسات التي تعمل في مجال تطوير محركات صواريخ الفضاء التي تعمل بالوقود السائل".

وتبعا للبيان فإن المستشعرات الجديدة تعمل على التحكم بإخماد اللهب في محركات الصواريخ في الحالات الطارئة، ويمكن استخدامها في تطوير أنظمة جديدة لضمان سلامة المحركات التي تعمل بوقود الأوكسيجين والهيدروجين السائل.

ومن المفترض أن تستعرض "روس كوسموس" تقنياتها الجديدة خلال فعاليات معرض "أرخميدس 2023" التقني الذي سينعقد في موسكو في الفترة ما بين 28 و30 مارس الجاري.