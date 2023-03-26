شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: سماعة AirPods Pro 2 ستصل بمنفذ USB-C والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع، طرحت أبل الإصدار المرشح لإصدار iOS 16.4 للمطورين، حيث يحتوى التحديث على إشارات لسماعات الأذن الجديدة، وهي Beats Studio + وAirPods، فيما يتوقع المحلل Ming-Chi Kuo أن يتم تحديث AirPods أخيرًا إلى دعم USB-C بحسب موقع TOI الهندى.

ويشير الترميز إلى رقمين جديدين للطراز- A3048 لزوج من AirPods، وعلبة AirPods جديدة تحمل علامة A2968، وقال Kuo في تغريدة أنه من المحتمل أن يكون هذا هو تكرار USB-C القادم لـ AirPods Pro 2، وسيبدأ الإنتاج الضخم بين الربعين الثاني والثالث.

ويقال إن شركة آبل تخطط للتبديل من منافذ الإضاءة إلى USB C لأجهزة أيفون مع سلسلة iPhone 15 في وقت لاحق من هذا العام، ومن المتوقع أيضًا أن تقوم الشركة بتحويل معظم ملحقاتها إلى USB-C، بما في ذلك AirPods، على الرغم من أنه قد لا يخضع جميعها لهذا الانتقال.

ويقترح المحلل أنه لا توجد خطط لإدخال USB-C في أجهزة AirPods، لذلك، قد لا تحتوي AirPods على USB-C حتى يخرج الجيل الرابع، واعتبارًا من الآن، تأتي أجهزة AirPods من الجيل الثالث مزودة بمنفذ Lightning و MagSafe.

وفي الماضي، قدمت أبل إصدارات محدثة من علب شحن AirPods مرتين لتشمل وظائف جديدة للأجهزة مثل MagSafe والشحن اللاسلكي، لذلك، فإن الشائعات حول تحديث منتصف الدورة لعلبة شحن AirPods Pro من الجيل الثاني، والتي تتميز بمنفذ USB-C، لا تشكل مفاجأة كبيرة.

وذكر Kuo سابقًا أن التكرارات القادمة من AirPods ستعتمد USB-C للشحن، وقال خلال العام الماضي إنه ليس فقط AirPods ولكن أيضًا ملحقات أبل الأخرى ، بما في ذلك Magic Keyboard وMagic Trackpad وMagic Mouse for Mac، بالإضافة إلى MagSafe Battery Pack for iPhone، ستنتقل إلى USB-C مع iPhone .

تنتشر الشائعات بأن سلسلة iPhone 15 ستتخلى عن منفذ الإضاءة، وتنتقل إلى منفذ USB-C للامتثال للهيئة التشريعية في الاتحاد الأوروبي، ومع منفذ USB-C، ستأتي سرعات شحن أسرع، كما تشير الشائعات، كن هذا قد يعمل فقط مع كبلات أبل MFi المعتمدة.