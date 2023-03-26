شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب جيمس ويب يكتشف كوكبًا خارج المجموعة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد أكثر الأشياء إثارة حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي هو أنه لا يمكنه فقط اكتشاف الكواكب الخارجية، بل يمكنه أيضًا النظر إلى غلافها الجوي لمعرفة مكوناتها، حيث فهم الغلاف الجوي للكواكب الخارجية في العثور على عوالم يمكن أن تكون صالحة للسكن، كذلك يظهر أيضًا بعض الأمور المذهلة - مثل الاكتشاف الأخير لكوكب خارج المجموعة الشمسية بجو مليء بالغيوم الرملية.

كوكب خارج المجموعة الشمسية VHS 1256 b ، على بعد حوالي 40 سنة ضوئية، يتمتع بجو معقد وديناميكي يُظهر تغييرات كبيرة على مدار 22 ساعة في اليوم حسبما نقل موقع Digitartlends.

ولا يظهر الغلاف الجوي دليلاً على وجود مواد كيميائية شائعة مثل الماء والميثان وأول أكسيد الكربون فحسب، بل يبدو أيضًا أنه مليء بسحب مكونة من حبيبات السيليكات.

تمكن علماء الفلك من الحصول على رؤية ممتازة للكوكب لأنه بدلاً من أن يدور حول نجم واحد مثل الكواكب في نظامنا الشمسي، يدور هذا الكوكب حول زوج من النجوم ويستغرق الأمر 10000 عام لإكمال مدار كامل.

هذا يعني أنه بعيد عن ضوء نجومه، لذلك يسهل على علماء الفلك رؤية الضوء المنعكس الخافت نسبيًا على الكوكب.

قال رئيس فريق العلوم بريتاني مايلز من جامعة أريزونا في بيان: "يبعد VHS 1256 b أربع مرات عن نجومه وبلوتو وشمسنا، مما يجعله هدفًا رائعًا لـ Webb". "هذا يعني أن ضوء الكوكب لا يختلط بضوء نجومه."

الغيوم الرملية غير معتادة، لكنها ليست غير مسموعة عندما يتعلق الأمر بالكواكب الخارجية، في هذه الحالة تقع الغيوم الرخوة في أعالي الغلاف الجوي للكوكب، حيث تصل درجات الحرارة إلى 1500 درجة فهرنهايت بشكل لا يصدق.

يمتلك الكوكب أيضًا جاذبية منخفضة، مما يسمح لسحب الحبيبات الكبيرة والصغيرة بالطفو عالياً في الغلاف الجوي.

قال المؤلف المشارك بيث بيلر من جامعة إدنبرة: "قد تكون حبيبات السيليكات الدقيقة في غلافها الجوي أشبه بجزيئات صغيرة في الدخان". "قد تكون الحبيبات الكبيرة أشبه بجزيئات رمل صغيرة جدًا وساخنة جدًا."

يقول الباحثون إنه على الرغم من حماسهم لنتائجهم ، إلا أنهم يريدون إجراء المزيد من الأبحاث لفهم الغلاف الجوي للكوكب. قال مايلز: "لقد حددنا السيليكات لكن الفهم الأفضل لأحجام الحبوب وأشكالها التي تتطابق مع أنواع معينة من السحب سيتطلب الكثير من العمل الإضافي".