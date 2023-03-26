تكنولوجيا: رصد هاتف Realme 11 Pro 5G في قاعدة بيانات TKDN

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme قريباً للإعلان عن هاتف Realme 11 Pro 5G، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات TKDN مؤخراً إستعداداً للإعلان الرسمي.

رصد هاتف Realme 11 Pro 5G خلال الفترة الماضية في قاعدة بيانات Bluetooth SIG، كما أعتمد الهاتف في منصة TKDN مؤخراً، حيث رصد الهاتف باثنان من النماذج برقم RMX3771 وRMX3741.

وتشير التوقعات إلى أن النموذج RMX3771 يعود لهاتف Realme 11 Pro 5G، بينما لم توضح التسريبات العلامة التجارية للهاتف الذي سجل بنموذج رقم RMX3741، بينما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يعرف بRealme 11 Pro+ 5G.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Realme 11 Pro 5G للأسواق قريباً بمستوى تسعير جيد، مع آداء مرتفع، لذا قد يكون هذا الإصدار من بين الهواتف الأكثر جذباً للمستخدمين.

يذكر أن إصدارات الشركة السابقة من هواتف Realme 10 Pro 5G وRealme 9 Pro 5G جاءت بشاشة LCD بمعدل تحديث 120Hz، كما تميزت الشاشة بحجم 6.72 إنش.

كما يدعم هذه الإصدارات رقاقة معالج Snapdragon 695، وذاكرة عشوائية LPDDR4x، مع سعة تخزين UFS 2.2، كما تضمنت إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، بينما جاءت الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً تتضمن هذه الإصدارات بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن سلسلة Realme 11 لمزيد من التفاصيل حول الجديد في مواصفات هذه الإصدارات.

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