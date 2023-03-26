شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تُطلق تابلت HUAWEI MatePad SE الجديد ليناسب جميع احتياجات أفراد الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلك اليوم عن إطلاق أحدث جهاز لوحي من الفئة الاقتصادية، وهوHUAWEI MatePad SE بشاشة عرض كاملة مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 83٪ وخفة وزن تبلغ 440 جرامًا فقط وبمعالج ثماني النواة قوي مقاس 6 نانومتر من نوع Qualcomm Snapdragon 680 وتجربة صوت محيطي تم ضبطه بواسطة Huawei Histen 8.0.

يأتي جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مزودًا بشاشة عرض كاملة من هواوي مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K مريحة للعين، والتي اجتازت شهاداتTÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وشاشة خالية من الوميض لتخفيف إجهاد العين. توفر نسبة الشاشة إلى الجسم البالغة 83٪ مشاهدة غامرة، ويتميز الهيكل الخفيف الذي يبلغ 440 جرامًا بإطار متوسط ​​قوي يضمن استخدامًا دائمًا. اجتاز جسم الجهاز اللوحي سلسلة من اختبارات البثق الصارمة وهو أكثر من مجهز للتعامل مع الحوادث العرضية التي تحدث في الحياة اليومية. تجعل الإمكانات الذكية الجديدة من جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي جهازًا فائقًا – Super Device يستفيد منه كل فرد من أفراد الأسرة.

شاشة عريضة ومريحة للعين

تأتي شاشة العرض الكاملة من هواوي مقاس 10.4 بوصة بدقة 2K مع نسبة شاشة إلى الجسم تبلغ 83٪، ودقة عرض تبلغ 2K، وكثافة 225 بكسل، التي توفر رؤية واضحة ونابضة بالحياة.

بالإضافة إلى 4096 مستوى لضبط السطوع تتغير في الوقت الفعلي لمراعاة ظروف الإضاءة المحيطة وإبقاء العينين منتعشتين في كل لحظة. تحصل جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي على ش شهاداتTÜV Rheinland للضوء الأزرق المنخفض وشاشة خالية من الوميض لتخفيف إجهاد العين.

معالج ثماني النواة قوي مقاس 6 نانومتر

تم تجهيز جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بمجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon 680 ثماني النواة مقاس 6 نانومتر، وأربع نوى أداء Cortex A73 2.4 جيجا هرتز، وأربعة أنوية Cortex A53 1.9 جيجا هرتز. تم تحسين نسبة كفاءة الطاقة (EER) بشكل أكبر، وتم تطبيق تحسينات متعددة موجهة للنواة لضمان تجربة سلسة. يتميز الجهاز اللوحي باستهلاك منخفض للطاقة وأداء إخراج مستمر، مما يوفر ترفيهًا لا مثيل له وأداء سمعي بصري رائع. بالإضافة إلى ذلك، يأتي الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad SE مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت بالإضافة إلى سعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت للمعالجة السلسة.

صوت محيطي تم ضبطه بواسطة Huawei Histen 8.0

يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي بحجم 10.4 بوصة مزودًا بسماعتين في هيكله النحيف، والتي تولد الصوت من اليسار واليمين على حد سواء، لتوفير تجربة استماع غامرة. تتميز Histen 8.0 بتأثيرات صوتية قابلة للتكيف التلقائي ومستندة إلى السياق وضبط دقيق، والتي تمثل نطاق التردد ومستوى الصوت، وتدعم تحسينات الصوت فائقة الوضوح.

يعمل الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي على تحسين الأصوات وجعل الحوار السينمائي ومقاطع الفيديو القصيرة والدورات التدريبية عبر الإنترنت ومكالمات الفيديو أمرًا ممتعًا تمامًا. تجعل خوارزمية استخراج الصوت البشري لقناة مركزية فريدة الأصوات بارزة. والأفضل من ذلك، يستخدم الجهاز اللوحي خوارزمية الطبقة السفلية لتحديد أنواع التطبيقات وضبط مؤثرات صوت السماعة تلقائيًا، مما يحافظ على الصوت الأصلي دون الحاجة إلى رفع إصبعك.

من خلال التعرف الذكي على المشهد، يوفر الجهاز اللوحي حلول تحسين لمتطلبات المؤثرات الصوتية المتنوعة للمستخدمين في المشاهد المختلفة. على سبيل المثال، يميل المستخدمون إلى توقع صوت ستريو غامر وتأثيرات جهير رنانة أثناء مشاهدة الأفلام، والاستماع إلى الموسيقى الشعبية بشدة، ويرغبون في البقاء في حالة تأهب لكل تغيير طفيف أثناء اللعب.

ميزات الجهاز الفائق – Super Device

يأتي الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مزودًا بميزات الجهاز الفائق - Super Device التي تتيح لك إدارة أجهزتك واتصالاتك من مكان واحد وحتى مشاركة الأجهزة بين الحسابات، مما يجعل العمليات عبر الأجهزة أسهل من أي وقت مضى. يتيح الجهاز اللوحي للمستخدمين الاتصال بزوج من سماعات الأذن HUAWEI FreeBuds ببساطة عن طريق سحب الرموز المقابلة. على سبيل المثال، السحب والإسقاط هو كل ما يتطلبه الأمر لتبديل صوت الجهاز اللوحي إلى سماعات الأذن من هواوي.

يوفر الجهاز اللوحي تجربة مستخدم سلسة من خلال أدوات الخدمة القابلة للتكديس من نفس الحجم ومجموعات أدوات الخدمة والاختصارات ذات الأحجام المختلفة، لتسهيل الوصول إلى المحتوى والميزات المفضلة لديك. تعمل ميزة Multi-Window الجديدة كليًا على تحويل الجهاز اللوحي إلى أداة متعددة المهام من خلال دعم ما يصل إلى أربع مهام متزامنة. تتيح لك ميزة App Multiplier الجديدة والمحسّنة فتح ما يصل إلى أربع مهام جارية داخل تطبيق واحد.

رعاية الأطفال

يحتاج الأطفال إلى أجهزة لوحية للمساعدة في فهم العالم وتعلم أشياء جديدة، ولكن في نفس الوقت، قد يفتقر الأطفال إلى ضبط النفس للحد من وقتهم أمام الشاشة. تم تصميم ركن الأطفال ليستخدمه الأطفال في المنزل، حيث يوفر التحكم في الوقت، وحماية متعددة للعين، وتوازن التعليم والمرح، مثل لوحة الرسم والتسجيل والتصوير. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم العديد من واجهات سمات ركن الأطفال، والتي تعمل مع العديد من واجهات حماية العين والتحكم في الوقت، لطمأنة الآباء بأن أطفالهم سيكونون آمنين ويستمتعون أثناء استخدام الجهاز اللوحي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوالدين إدارة وقت الاستخدام والتطبيقات والمحتوى في ركن الأطفال، مما يسمح لهم بتعيين فترات زمنية محددة متعددة على مدار اليوم. على سبيل المثال، يمكن للوالدين ضبطه بحيث يمكن لأطفالهم استخدام الجهاز اللوحي لمدة أقصاها 20 دقيقة بعد المدرسة بين 5 مساءً و 6 مساءً، أو بعد العشاء بين 7 مساءً و 9 مساءً. يمكنهم أيضًا تطبيق إعدادات مختلفة ليوم الأسبوع مقابل عطلة نهاية الأسبوع، بحيث يوفر الجهاز اللوحي التوازن المثالي بين الدراسة واللعب لتلبية الاحتياجات المختلفة. في إدارة التطبيقات، يمكن للوالدين تحديد التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها ومقاطع الفيديو والصور التي يمكن للأطفال رؤيتها في إدارة المحتوى.

مظهر أنيق وبسيط

يتكون جهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي من سبائك الألومنيوم، والتي يتم تطبيقها بعملية السفع الرملي المؤكسد، لإنتاج لمعان معدني يخطف الأنفاس. تم تصميم الجهاز اللوحي مع التركيز على المستقبل، وكقصيدة للجماليات المتناسقة الكلاسيكية، مما يجعله الإضافة المثالية لأي منزل. كجهاز لوحي مخصص للمنزل، يزن الجهاز اللوحي 440 جرامًا فقط وهو مريح في الإمساك به. تم تجربة واختبار هيكلها المتين لتحمل القطرات والبثق، بحيث لا تؤدي الحوادث الطفيفة والقطرات إلى تشقق الشاشة أو تشويه الجسم، مما يجعل الجهاز مناسبًا للأطفال بشكل خاص.

يتميز الجهاز HUAWEI MatePad SE اللوحي مقاس 10.4 بوصة بتصميم هوائي جديد وعالي الأداء لتحسين القدرة على التقاط الإشارات. بالمقارنة مع الأجهزة اللوحية الأخرى من نفس المستوى، يتميز الجهاز اللوحي باتصال أفضل بالشبكة حتى عندما تكون الإشارة ضعيفة أو توجد أجهزة متعددة على الشبكة.



