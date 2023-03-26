تكنولوجيا: Corsair تطلق شاشة الألعاب XENEON 27QHD240 بسطوع 1000 nit

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Corsair عن شاشة XENEON 27QHD240 المخصصة للألعاب، والتي تتضمن لوحات MLA OLED وتدعم معدل تحديث 240 Hz، وسطوع 1000 nits.

تتميز شاشة XENEON 27QHD240 الجديدة من Corsair بلوحات MLA OLED المطورة من LG، والتي تقدم للمرة الأولى في 27QHD240.

أيضاً تتميز الشاشة بدقة عرض 2560 في 1440 بيكسل، ومعدل تحديث 240 Hz، بإستجابة سريعة عند 0.03 مللي من الثانية، كما تدعم شاشة الألعاب تقنية AMD FreeSync Premium وNVIDIA G-SYNC لخفض تمزق الإطارات.

وتنطلق XENEON 27QHD240 بمنافذ DisplayPort، و HDMI 2.1، وUSB C، كما تأتي مع USB hub الذي بقدم 4 من منافذ USB A، ومنفذ USB C إضافي.

أيضاً تتميز الشاشة بتصميم قابل للتعديل بسلاسة، بينما يدعم الحامل تدوير الشاشة بإتجاه رأسي، وتتميز لوحات MLA OLED المقدمة من LG بزوايا أوسع في مجال الرؤية، مع مستويات أعلى في السطوع، ونسبة أقل للإحتراق، مع إستهلاك للطاقة أقل 5 مرات من شاشات OLED التقليدية.

وتصل شاشة الألعاب XENEON 27QHD240 إلى نسبة سطوع 1000 nit، ومن المقرر أن تتوفر الشاشة في شهر مايو في السوق الأوروبي.

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