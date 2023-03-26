تكنولوجيا: Dell تعلن عن Dell Latitude 9440 وسلسلة 7000 وأيضاً جهاز Precision 5680

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Dell مؤخراً عن أجهزة Dell Latitude 9440 الجديدة مع سلسلة 7000 وأيضاً Precision 5680 بالجيل الثالث عشر من معالجات إنتل.

تقدم Dell الجيل الجديد من أجهزة Dell Latitude 9440، وسلسلة Dell Latitude 7000، وأيضاً Dell Precision 5680 بمعالجات إنتل التي تصل إلى معالج i7 في أعلى نموذج.

ويتميز Dell Latitude 9440 بلوحة مفاتيح بإضاءة mini-LED خلفية، التي تأتي بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 75%، لذا تدعم إستمرار شحن البطارية لوقت أطول يصل إلى 3 ساعات.

كما يتميز جهاز الحاسب بمفاتيح أكثر إتساع لدعم المستخدم بتجربة أفضل في الكتابة، كما تتميز المفاتيح بإستجابة سريعة.

أيضاً يضم الجهاز شاشة بحجم 14 إنش بينما يتميز الهيكل بحجم 13 إنش، بجودة عرض QHD+ وتصميم InfinityEdge بحواف فائقة النحافة.

ويعد جهاز Latitude 9440 أول الإصدارات المميزة بلوحة لمس تدعم تخصيص الإدخال باللمس لتنفيذ إجراءات محددة، وهي ميزة تقدم دعم جيد للمستخدم عند إجراء مكالمات جماعية أو مكالمات فيديو، ويمكن التخصيص لمهام Zoom، ومن المقرر أن يدعم الجهاز تطبيق Microsoft Teams لاحقاً هذا العام.

أيضاً قدمت Dell سلسلة أجهزة Dell Latitude 7000 التي تتضمن أجهزة Latitude 7340، وLatitude 7440، بتصميم فائق النحافة وحجم شاشة 14 أو 13.3 إنش.

وتتميز هذه الإصدارات بالوزن الخفيف حيث يأتي الإصدار المميز بحجم 13 إنش بأقل من 1 كجم، بينما يأتي الإصدار المميز بحجم أكبر بوزن أكثر من 1 كجم بنسبة ضئيلة.

كما تتميز هذه الأجهزة بتصميم من المغنيسيوم أو الألومنيوم بتصميم أنيق، مع كاميرة بدقة 5 ميجا بيكسل وميزة الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يتوفر Latitude 7000 بحجم 16 إنش مع لوحة لمس بحجم أكبر ونظام صوتيات.

وينطلق جهاز Dell Precision 5680 بحجم 16 إنش، وهو إصدار يستهدف المستخدمين من المبدعيين والمهندسين، ويتوفر بمعالج Intel Core i9 بقوة 45W، مع ذاكرة عشوائية 64 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR5، كما يدعم كرت الشاشة RTX 5000 Ada.

كما يتميز هذا الإصدار بأبعاد 16:10، وتصميم بإطارات نحيفة InfinityEdge في الإتجاهات الثلاثة، وتدعم الشاشة جودة عرض UHD+، ويأتي الجهاز بنظام صوتي قوي.

أيضاً يأتي Dell Latitude 5680 بنظام تبريد محسن، مع مراوح مزدوجة، كما يضم الجهاز منفذ HDMI، وفتحة لقارئ بطاقة ذاكرة SD، مع قارئ بطاقة ذكي إختياري.

ويدعم الجهاز معايير ISV التي تؤكد على آداء سريع بموثوقية أعلى، ويعد Precision 5680 من أجهزة محطات العمل، ويأتي بتصميم من الألومينوم المعاد تدويره، بينما يأتي 9440 بلوحة مفاتيح تتضمن 75% من البلاستيك المعاد تدويره.

وتتوفر سلسلة Dell Latitude 7000 بسعر 1677 دولار، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى بدءاً من 20 من أبريل، على أن تتوفر الأجهزة مباشرة عبر منافذ بيع شركة Dell.

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