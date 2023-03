شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تعطيل حساب فيسبوك لشخص آخر بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لأسبابٍ كثيرةٍ لا يُفضل معظم الأشخاص الإبقاء على حساب فيسبوك لأحد أقربائهم أو أصدقائهم بعد وفاته، ولهذا أتاح فيسبوك إمكانية تعطيل حساب فيسبوك لشخصٍ آخر متوفٍ دون الحاجة لمعرفة الأسباب.

وخلال مدةٍ أقصاها 90 يومًا يُعطل فيسبوك الحساب ويحذفه بالكامل، باستثناء المراسلات بين المتوفى وأصدقائه فتبقى ظاهرةً لديهم فقط.

إعداد حساب فيسبوك ليُحذف تلقائيًا بعد وفاة صاحبه

يُتيح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إمكانية تعطيل حساب فيسبوك لشخصٍ آخر متوفى بعد طلب ذلك من شخصٍ موثوقٍ على صلةٍ بالمتوفى؛ دون أن تغفل إدارة فيسبوك عن إتاحة الأمر لمالك الحساب قبل موته من خلال السماح له بطلب حذف الحساب تلقائيًّا بعد وفاته عن طريق خطواتٍ بسيطةٍ.

اذهب عن طريق المتصفح إلى العنوان موقع فيس بوك

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على السهم المتجه للأسفل بجانب زر القائمة.

اضغط على خيار "الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy" من القائمة.

اضغط خيار الضبط Settings.

اضغط على خيار "العام General" الموجود في جانب الشاشة. (وفي تطبيق فيسبوك على الهاتف ستجد خيار المعلومات الشخصية Personal Information اضغط عليه ثم اختر إدارة الحساب Manege Account ثم ستجد خيار جهات الاتصال الموصى بها Legacy contacts)

اضغط على خيار "طلب حذف الحساب Request Account Deletion" (وفي تطبيق فيسبوك على الهاتف اضغط الحذف بعد الوفاة Delete After Death).

اضغط على خيار إعدادات إحياء الذكرى Memorialization Settings.

ستظهر إعدادات الحذف بعد الوفاة. اختر في الاسفل الرابط طلب حذف حسابك بعد وفاتك request that your account be deleted after you pass away.

ستظهر رسالة تأكيد سيحذف فيسبوك الحساب تلقائيًّا بعد وفاتك بما فيها كافة الإشعارات الجديدة بمجرد إبلاغ إدارة الفيسبوك بنبأ الوفاة. اضغط على حذف بعد الوفاة Delete after Death.

اضغط على خيار "الحذف بعد الموت Delete After Death".