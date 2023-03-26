تكنولوجيا: أجهزة تلفاز Hisense E8K ULED X الجديدة تتوفر بحجم 100 إنش

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Hisense الإصدارات الجديدة من أجهزة Hisense E8K ULED X التي تتوفر بحجم 85 أو 100 إنش.

تنطلق سلسلة أجهزة Hisense E8K ULED X الجديدة في السوق الصيني باثنان من الأحجام في الشاشة، كما تتضمن الأجهزة شاشات ULED X، بمعدل تحديث 144Hz ودقة عرض 4K.

ويتميز الإصدار الأكبر 100E8K بعدد 1620 من أقسام الإضاءة MiniLED، بينما يضم 85E8K عدد 1296 من أقسام الإضاءة في الشاشة.

وتصل نسبة السطوع في الأجهزة إلى 1600 nit، كما تتميز هذه الإصدارات بتباين قوي، أيضاً تتميز الشاشات بتدرج لوني بنسبة 99% بمعايير ألوان DCI-P3.

كما تنطلق الأجهزة بمستشعر للإضاءة المحيطة لدعم ضبط السطوع وفقاً للإضاءة المحيطة، وتدعم الأجهزة تقنية Dolby Vision، وتقنية IMAX لتحسين جودة الصورة.

أيضاً تأتي أجهزة Hisense E8K ULED X بميزة دعم VRR و ALLM، مع منافذ HDMI 2.1، لذا يعد E8K من الأجهزة التي تقدم آداء جيد في الألعاب.

وفي الصوتيات تقدم الأجهزة 2.1.2 من القنوات في نظام الصوتيات وقدرة 77 W، ويتكامل نظام الصوتيات بتقنيات Dolby Atmos، وDTS.

ويتوفر Hisense E8K للحجز المسبق في السوق الصيني بحجم 85 إنش بسعر 1893 دولار، بينما يتوفر الإصدار المميز بحجم 100 إنش بسعر 3349 دولار.

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