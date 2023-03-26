شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استخدام ChatGPT على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر
وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تطبيق مخصص لـ ChatGPT ، لذا سيتعين على الأشخاص استخدام متصفح ، مثل Google Chrome ، لتشغيل ChatGPT على هواتفهم الذكية.
كيفية استخدام ChatGPT على سطح المكتب / أجهزة الكمبيوتر المحمولة- من أجل استخدام ChatGPT ، يحتاج المستخدمون إلى حساب OpenAI.
- افتح متصفح الويب، مثل Google Chrome أو مايكروسوفت Edge أو Safari ، الذي تفضل استخدامه على نظام Windows أو Mac.
- اكتب "ChatGPT" في شريط البحث وانقر على نتيجة البحث الخاصة بشركة OpenAI .
- ستجد خيار "جرب ChatGPT"، اضغط عليه.
- إذا كان لديك حساب ، يمكنك تسجيل الدخول والبدء في استخدام الدردشة، وإلا يمكنك التسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك وإنشاء حساب مجاني.
كيفية استخدام ChatGPT على الهواتف المحمولة - هواتف Android و iPhone
خطوات استخدام ChatGPT على كل من Android و iPhone هي نفسها. في الواقع ، تشبه هذه العملية إلى حد كبير عملية استخدام ChatGPT على سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول. فيما يلي خطوات استخدام ChatGPT على الهواتف الذكية:
- افتح متصفح الويب ، مثل Google Chrome أو Safari ، الذي تفضل استخدامه على هواتفك الذكية.
- اكتب "ChatGPT" في شريط البحث.
- اضغط على "جرب ChatGPT".
- إذا كان لديك حساب، يمكنك تسجيل الدخول والبدء في استخدام الدردشة
- إذا لم يكن كذلك، يمكنك التسجيل باستخدام معرف البريد الإلكتروني الخاص بك وإنشاء حساب مجاني.