شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث عندما يتم حذف تغريدة على تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح منصة التواصل الاجتماعي تويتر للمستخدمين متابعة حسابات أخرى ومشاهدة تغريداتهم في جداولهم الزمنية، كما يسمح للمستخدمين بالتفاعل مع التغريدات عن طريق الإعجاب بها وإعادة تغريدها والرد عليها.

يشارك مستخدمو تويتر التغريدات التي تحتوي على صور ونصوص وأخبار وآراء ومعلومات أخرى، تم استخدام المنصة من قبل الأفراد والشركات والشخصيات العامة للتواصل مع متابعيهم.

أحيانًا أثناء التغريد يرتكب الأشخاص أخطاء مثل الأخطاء الإملائية أو النحوية أو المعلومات غير الصحيحة أو نشر شيء لم يقصدوه في مثل هذه الحالات، يمكن أن يكون حذف التغريدة طريقة لتصحيح الخطأ.

ماذا يحدث عندما يتم حذف تغريدة

عندما يتم حذف تغريدة تتم إزالتها من الملف الشخصي للمستخدم ولن تعد مرئية للجمهور على تويتر، ومع ذلك إذا قام مستخدمون آخرون بإعادة تغريد التغريدة المحذوفة أو مشاركتها، فستظل عمليات إعادة التغريد والمشاركات هذه مرئية في ملفات تعريف هؤلاء المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك إذا قام شخص ما بالتقاط لقطة شاشة أو أرشفة التغريدة، فقد يظل الوصول إليها متاحًا حتى بعد الحذف.

في بعض الحالات قد يظل الوصول إلى التغريدات المحذوفة متاحًا من خلال خدمات الجهات الخارجية التي تعمل على أرشفة التغريدات.

ومع ذلك فإن سياسات واجهة برمجة تطبيقات تويتر تمنع المطورين من إتاحة التغريدات المحذوفة من خلال خدماتهم.

تجدر الإشارة إلى أن تويتر قد يحتفظ أيضًا بالتغريدات المحذوفة في قواعد بياناته الداخلية لفترة من الوقت لأسباب مختلفة، مثل الامتثال للطلبات القانونية أو إنفاذ سياساته.

اتبع هذه الخطوات لحذف تغريدة على تويتر:

قم بتسجيل الدخول إلى حساب تويتر الخاص بك.

ابحث عن التغريدة التي تريد حذفها.

اضغط أو اضغط على أيقونة السهم المتجه لأسفل في الزاوية اليمنى العليا من التغريدة.

حدد "حذف التغريدة" من القائمة.

قم بتأكيد رغبتك في حذف التغريدة من خلال النقر أو الضغط على "حذف" في النافذة المنبثقة.

خاتمة

إذا كنت مشتركًا في Twitter Blue ، فلا داعي لحذف تغريدة، يمكنك تعديل التغريدة وتحميلها على تويتر.