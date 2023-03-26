شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف لماذا غادر ماسك مجلس إدارة شركة OpenAI الخاصة بـChatGPT قبل 5 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما غادر إيلون ماسك مجلس إدارة OpenAI في عام 2018، كان السبب المعلن هو تجنب أي تضارب محتمل في المصالح مع تسلا، لكن تقرير جديد يشير بإصبع الاتهام إلى مكان آخر، وهو محاولة فاشلة للاستيلاء.

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، أخبر ماسك زميله المؤسس سام ألتمان في أوائل عام 2018 أنه يعتقد أن شركة OpenAI، التي أنشئت منذ ذلك الحين ChatGPT، كانت متخلفة عن جوجل، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر، وعرض ماسك تولي مسؤولية OpenAI لقيادتها بنفسه، ولكن عندما رفض ألتمان وغيره من المؤسسين، استقال ماسك من مجلس الإدارة وتراجع عن تبرع ضخم.

أصبح ماسك منتقدًا صريحًا للشركة منذ مغادرته لها، فبعد مرور عام على الابتعاد عن مجلس الإدارة، قال إنه "لا يتفق مع بعض ما أراد فريق OpenAI القيام به"، وفي عام 2020، قال إن الشركة "يجب أن تكون أكثر انفتاحًا".

كما أنه بعد أيام من ظهور ChatGPT ، قال: "بدأت OpenAI كمصدر مفتوح وغير هادف للربح، ولم يستمر الأمر كذلك"، وفي الشهر الماضي، ضاعف ماسك من انتقاداته لـ OpenAI وكذلك الذكاء الاصطناعى الخاص بها.

قال ماسك مؤخرا، "تم إنشاء OpenAI كمصدر مفتوح (ولهذا السبب أطلقت عليها اسم" Open "AI) ، وهي شركة غير ربحية لتكون بمثابة ثقل موازن لـ Google، ولكنها الآن أصبحت شركة مغلقة المصدر وذات أقصى ربح تتحكم فيها Microsoft بشكل فعال، ليس ما قصدته على الإطلاق ".